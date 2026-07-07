Медведь навестил постояльцев отеля

Бурый медведь забрел в отель в Тибете и пробрался в запертую комнату с двумя гостями, пишет UPI.

Необычный инцидент произошел в отеле в городе Нагку на Тибетском нагорье, где бурый медведь проник в здание и забрался в номер, в котором находились двое гостей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как медведь спокойно бродил по гостиничному коридору, после чего подошел к одной из дверей и сумел открыть ее, ворвавшись в занятую комнату.

По словам постояльцев, они несколько секунд смотрели на неожиданного гостя, не зная, как реагировать. К счастью, медведь не проявил агрессии и вскоре самостоятельно вышел из номера.

После этого владелец гостиницы с помощью фонаря и подручных средств смог выгнать животное из здания. В результате происшествия никто не пострадал. Поврежденную дверь уже отремонтировали.

Представители отеля сообщили, что после инцидента усиливают меры безопасности, чтобы не допустить повторного проникновения диких животных в здание.