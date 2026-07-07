«Аэрофлот» увеличил перевозки между Москвой и Минском

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла почти 230 тыс. пассажиров на маршруте Москва – Минск за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В авиакомпании отметили, что за последние 5 лет рейсами между Москвой и Минском воспользовались более 1,7 млн человек. Рекордным стал 2025 год, когда на этом направлении перевезли почти 469 тыс. пассажиров.

В «Аэрофлоте» напомнили, что регулярное авиасообщение между Москвой и Минском было открыто 90 лет назад. Первый рейс по этому маршруту выполнили в 1936 году на самолете К-5. Сегодня направление остается одним из самых востребованных в маршрутной сети перевозчика.

В летнем расписании авиакомпания выполняет рейсы в Минск не только из Москвы. С 29 июня полеты открылись из Чебоксар, а с 5 июля – из Нижнего Новгорода.