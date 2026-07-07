Дешевая Абхазия теряет российских туристов

Несмотря на традиционно доступные цены, туристическая отрасль Абхазии столкнулась со спадом интереса в текущем летнем сезоне. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые приводит издание «Акценты», продажи туров в республику сократились примерно на 5–7%, а рост в сегменте организованного туризма едва дотягивает до 5%.

Это разительно отличается от прошлогодней динамики, когда направление демонстрировало взрывной рост — число туристов увеличивалось на 25–30%, а у отдельных операторов показатели превышали 50%. В результате сегодня Абхазия все реже воспринимается путешественниками как полноценная альтернатива российским курортам — Сочи или Крыму.

Главным препятствием для отдыхающих стала логистика. Аэропорт Сочи, выступающий основными транспортными воротами в республику, работает на пределе своих возможностей. К этому добавляются многочасовые очереди на российско-абхазской границе и недостаточная эффективность мер местных властей по урегулированию транспортного коллапса.

В итоге даже существенные скидки — достигающие 30% — не могут компенсировать потерю времени и бытовые неудобства. При этом финансовый фактор остается сильным аргументом республики: неделя отдыха для семьи из пяти человек (двое взрослых и трое детей) в комфортабельном шале с полным пансионом и бассейнами обойдется около 152 тыс. рублей. Аналогичный вариант размещения в Сочи стоит минимум 161 тыс. рублей при меньшей территории отеля.

Напомним, что туристы жалуются на платный вход и депозиты в кафе Абхазии.