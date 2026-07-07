В Турции начали расследование из-за дорогого туалета на одном из курортов

В соцсетях разгорелся настоящий скандал из-за платного туалета в кафе на одном из турецких курортов. Пользователей возмутила стоимость похода в уборную – 500 лир (примерно 800 руб.). В правительстве Турции сообщили, что власти начали расследование из-за этого инцидента.

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Туристы сняли объявление в небольшом ресторане курортного поселка Акыяка в провинции Мугла. Автор ролика обращает внимание на надпись:

«Пользование туалетом посторонними лицами строго запрещено. Стоимость посещения – 500 лир». В ответ его спутница с улыбкой шутит: «Одолжи мне денег, и я зайду».

Туристы сопроводили публикацию ироничной подписью, намекнув, что это заведение установило новый рекорд по уровню цен. Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни сочли такую стоимость попыткой отпугнуть случайных посетителей и снизить нагрузку на заведение в разгар туристического сезона, когда число отдыхающих в Акьяке резко увеличивается. Другие назвали подобную практику неоправданной и расценили ее как очередной пример завышенных цен в туристических районах страны.

По мнению местных туроператоров, скандал негативно отразится на туримидже Турции. Страна и так известна своим оверпрайсом, а подобные истории лишь усиливают негатив у потенциальных гостей курортов.