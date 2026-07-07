Оформить французский шенген туристам станет чуть проще
Визовый центр Франции VFS Global приступил к раздаче мест на подачу документов в сентябре. Она стартовала с наиболее загруженного офиса в Москве. И, судя по первым откликам, прошла более удачно для туристов, чем предыдущие летние.
«Высокий сезон охоты за слотами на французский шенген можно объявлять закрытым. Сентябрьская раздача на Москву прошла на удивление гладко, хотя стандартные слоты в первой половине сентября расхватали вчера минут за 10. Зато категория прайм-тайм есть до сих пор. Я уже и забыл, когда слоты держались так долго», – комментирует автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.
Видят разницу с предыдущими месяцами и рядовые туристы, регулярно летающие в Европу: «Супер! Столько слотов выложили, успел записаться», – делятся они своими успехами в соцсетях. «Несколько часов сегодня мучилась, но вот сейчас удалось на прайм записаться – видимо, активность на сайте немного спала».
Судя по комментариям, обычные места, где нужно оплатить только сервисный и консульский сборы, еще изредка проскакивали через пару часов после старта раздачи. В остальном борьба шла за прайм-тайм, где необходимо доплатить еще 65 евро сверху.
Можно назвать две причины того, что взять слот стало чуть проще. Первая – безусловно, в том, что желающих поехать в Европу летом, было кратно больше, чем в начале осени. Вторая – визовый центр наконец отказался от загрузки слотов партиями неделя за неделей, а выложил места сразу на весь месяц.
Сегодня и завтра стоит ожидать появления сентябрьских записей в других городах, где работает VFS Global. С приходом осени также стоит ожидать сокращения сроков оформления французского шенгена. Сейчас консулы рассматривают документы, поданные во второй половине мая и первых числах июня.
Ранее TourDom.ru писал, что французы взяли за практику выдавать слоты на визы мини-порциями.