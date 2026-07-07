Оформить французский шенген туристам станет чуть проще

Визовый центр Франции VFS Global приступил к раздаче мест на подачу документов в сентябре. Она стартовала с наиболее загруженного офиса в Москве. И, судя по первым откликам, прошла более удачно для туристов, чем предыдущие летние.

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«Высокий сезон охоты за слотами на французский шенген можно объявлять закрытым. Сентябрьская раздача на Москву прошла на удивление гладко, хотя стандартные слоты в первой половине сентября расхватали вчера минут за 10. Зато категория прайм-тайм есть до сих пор. Я уже и забыл, когда слоты держались так долго», – комментирует автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Видят разницу с предыдущими месяцами и рядовые туристы, регулярно летающие в Европу: «Супер! Столько слотов выложили, успел записаться», – делятся они своими успехами в соцсетях. «Несколько часов сегодня мучилась, но вот сейчас удалось на прайм записаться – видимо, активность на сайте немного спала».

Судя по комментариям, обычные места, где нужно оплатить только сервисный и консульский сборы, еще изредка проскакивали через пару часов после старта раздачи. В остальном борьба шла за прайм-тайм, где необходимо доплатить еще 65 евро сверху.

Можно назвать две причины того, что взять слот стало чуть проще. Первая – безусловно, в том, что желающих поехать в Европу летом, было кратно больше, чем в начале осени. Вторая – визовый центр наконец отказался от загрузки слотов партиями неделя за неделей, а выложил места сразу на весь месяц.

Сегодня и завтра стоит ожидать появления сентябрьских записей в других городах, где работает VFS Global. С приходом осени также стоит ожидать сокращения сроков оформления французского шенгена. Сейчас консулы рассматривают документы, поданные во второй половине мая и первых числах июня.

Ранее TourDom.ru писал, что французы взяли за практику выдавать слоты на визы мини-порциями.