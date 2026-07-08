На популярных турецких курортах вновь ожидается аномальная жара

На популярных турецких курортах — в Анталье, Измире и Аланье — к концу недели вновь ожидается аномальная жара, температура воздуха в ряде регионов превысит 40 градусов, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог.

Он отметил, что в начале недели температура будет соответствовать сезонной норме, однако уже к выходным в большинстве регионов страны ожидается новая волна жары. Специалист добавил, что наиболее высокие температуры прогнозируются на средиземноморском и эгейском побережьях.

По словам синоптика, жителям и туристам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы, соблюдать питьевой режим и учитывать повышенный риск перегрева.