Визовые центры Словакии в России временно ограничили прием заявлений на шенгенские визы. В июле и августе обратиться можно будет только для оформления разрешения на въезд с целью участия в спортивных мероприятиях. Национальные визы продолжат выдавать без изменений.

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Как сообщили на сайте VFS Global, все записи на подачу по остальным категориям будут аннулированы. Сервисный сбор, оплаченный при бронировании, вернут на банковскую карту в течение 7–15 дней в зависимости от финансовой организации.

О возобновлении приема по другим целям поездок обещают сообщить дополнительно.

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам в 2025 году после приостановки, действовавшей с 2022-го. В России визовые центры, представляющие страну, работают только в Москве и Санкт-Петербурге.