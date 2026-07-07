Визовые центры Словакии в России временно ограничили прием заявлений на шенгенские визы
Визовые центры Словакии в России временно ограничили прием заявлений на шенгенские визы. В июле и августе обратиться можно будет только для оформления разрешения на въезд с целью участия в спортивных мероприятиях. Национальные визы продолжат выдавать без изменений.
Как сообщили на сайте VFS Global, все записи на подачу по остальным категориям будут аннулированы. Сервисный сбор, оплаченный при бронировании, вернут на банковскую карту в течение 7–15 дней в зависимости от финансовой организации.
О возобновлении приема по другим целям поездок обещают сообщить дополнительно.
Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам в 2025 году после приостановки, действовавшей с 2022-го. В России визовые центры, представляющие страну, работают только в Москве и Санкт-Петербурге.