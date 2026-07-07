Россия и Монголия обсуждают возобновление регулярного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Москва – Улан-Батор – Пекин, которое было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии, передает ТАСС.

Этот вопрос министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии Жуковын Алдаржавхлан обсудил с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вахруковым во время трехсторонней встречи по туризму с участием России, Монголии и Китая.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность увеличить количество прямых авиарейсов между Россией и Монголией, а также расширить маршрутную сеть.

Ранее в РЖД сообщили, что международный поезд Пекин – Москва по маршруту через Улан-Батор уже отправился в опытную поездку. В состав вошли 12 новых вагонов китайского производства, которые ранее не эксплуатировались на российских железных дорогах.

Как ранее отмечал посол России в Монголии Алексей Евсиков, прямое авиасообщение между Москвой и Улан Батором давно востребовано. По его мнению, столица Монголии могла бы стать для россиян удобным пересадочным пунктом для дальнейших путешествий по странам Азии. Сейчас российские авиакомпании выполняют рейсы в Улан-Батор только из Иркутска и Красноярска, причем всего 1 раз в неделю.