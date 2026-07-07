Air Arabia начала отменять не только летние, но и осенние рейсы в Россию

Российские туристы, активно использовавшие рейсы Air Arabia для перелетов в ЮВА и на Мальдивы, подозревают, что им грозит не только отмена летних рейсов, о которой на прошлой неделе объявил перевозчик. Создается впечатление, что и первые осенние полеты под угрозой.

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«Еще вчера их бот отвечал, что рейс 8 сентября из Москвы состоится, а сегодня уже написал “отменен”. Ездили в офис, там на чистом глазу уверяли, что рейс будет, хотя здесь в чате уже писали об отмене более поздних дат сентября», – обсуждают пассажиры в соцсетях, посвященных перевозчику.

«У меня перелет 09.09 Куала Лумпур – Шарджа – Москва. Второй сегмент отменен», – подтверждают проблему туристы.

Новых сообщений авиакомпания не выпускала. По официальным планам, до 10 июля они летают в Россию с дополнительной техпосадкой, а затем приостанавливают программу до 31 августа. Редакция отправила запрос в офис перевозчика.

Ранее TourDom.ru писал, с чем может быть связана отмена рейсов арабской авиакомпании.