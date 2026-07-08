Чудеса света: семь древних и семь новых

Первый список семи чудес света был создан еще во времена античности, и большинство архитектурных и скульптурных памятников, упомянутых древнегреческими учеными, не сохранилось до наших дней. Список новых семи чудес света появился в 2007 году: за природные, архитектурные и скульптурные памятники голосовал весь мир. «Лента.ру» рассказывает о каждом из старых и новых семи чудес света.

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Древний список семи чудес света

«В 1904 году в Египте, в некрополе Абусир-эль-Мелек в районе современных Каира и Александрии, немецкий археолог Отто Рубензон нашел папирус эпохи Птолемеев (династия правителей Египта в IV-I веках до нашей эры) Laterculi Alexandrini, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» руководитель исторического клуба Artem et panem, археохимик (специалист по химическому анализу древностей) Артем Панин. — Фактически находка представляла собой учебник I века до нашей эры, каталоги которого строились по принципу "семерки": семь знаменитых древнегреческих ученых, художников, архитекторов, а также семь гор, рек и, что наиболее важно для нас, — семь чудес света. Это самое старое на сегодня их упоминание в истории».

В список классических семи чудес света входят:

пирамида Хеопса в Гизе (Египет);

висячие сады Семирамиды в Вавилоне (Ирак);

статуя Зевса (Олимпия, Греция);

храм Артемиды в Эфесе (Турция);

Мавзолей в Галикарнасе (Турция);

Колосс Родосский (Греция);

Александрийский маяк (Египет).

Сегодня из древних семи чудес света можно увидеть лишь одно — пирамиду Хеопса, в египетской Гизе под Каиром. От других трех чудес эпохи античности остались лишь:

развалины на месте мавзолея в Галикарнасе в турецком Бодруме;

одинокая колонна храма Артемиды недалеко от турецкого Сельджука;

скульптура оленей на острове Родос, где некогда возвышался знаменитый колосс.

Почему чудес света именно семь

Число семь считается священным у многих народов, и этому есть разные объяснения. Семь — это количество:

видимых с Земли планет;

дней сотворения мира в Библии;

дней недели;

нот в музыкальной гамме;

отверстий для органов чувств в голове человека;

смертных грехов в христианстве;

добродетелей христианства;

в древности в дельте реки Нил было семь рукавов;

фаз Луны (по последним данным — восемь);

цветов радуги;

шейных позвонков у большинства млекопитающих.

«Особенно ценили семерку на Пелопонесском полуострове, она встречается почти во всех древнегреческих мифах, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фаддеев. — Так, эта цифра — один из символов бога света и покровителя искусств Аполлона, который родился семимесячным и в седьмой день лунного календаря, и в честь этого события священные птицы сделали семь кругов в небе. Другое имя Аполлона — Гебдомагет, то есть "седмичник", хозяин седьмого дня. Кроме того, главный музыкальный инструмент Аполлона — кифара — имеет семь струн, символизирующих гармонию вселенной. Пифагор утверждал, что "семь" означает соединение человека с божеством. "Семерка" получилась от сложения двух других священных чисел: тройки и четверки. Тройка символизировала божественный мир (вспомните христианскую Троицу), а четверка — мир земной, где главенствуют четыре стороны света, времени года и стихии».

Пирамида Хеопса

Фото: Лента.ру

Великая пирамида Гизы, как еще называют пирамиду Хеопса, считается одним из древнейших зданий на Земле — ее возраст более 4,5 тысячи лет, а нынешняя высота 136 метров (10 метров пирамида потеряла от времени).

«Интересно, что в известных к настоящему времени египетских папирусах пирамида вообще не упоминается, — говорит Артем Панин. — Лишь в 2013 году был найден так называемый дневник Мерера, в котором упоминается о доставке камней для усыпальницы. Предполагается, что записи принадлежат строителю пирамиды зодчему Хемиуну, который, кстати, был племянником или кузеном Хеопса, для загробной жизни которого предназначалась пирамида. Вопреки расхожему мнению, строили великую гробницу не рабы и даже не окрестные крестьяне, а профессиональные наемные архитекторы и "сезонники" — наемные рабочие-строители, в количестве до 100 тысяч человек».

Каждый блок весит две тонны, продолжает историк. Споры о методах строительства идут до сих пор, одна из версий — использование многоуровневых пандусов для подъема и передвижения каменных блоков.

Известно, что раньше пирамида Хеопса была более красивой, чем сейчас. Навершие венчал так называемый пирамидион — конус из полированного позолоченного базальта, который был утерян во время землетрясения 1303 года. Сама пирамида была отделана полированным известняком персикового цвета, который сиял в лучах солнца. Облицовку с пирамиды сняли арабы в конце XIV века — для строительства домов и мечетей в Каире.

Висячие сады Семирамиды

Принято считать, что это чудо света было построено в столице Вавилонского царства — городе Вавилоне. Сады располагались на многочисленных уровнях пирамиды — на террасах росли плодовые деревья, виноградные лозы и цветы. Издалека висячие сады Семирамиды были похожи на гигантскую цветущую зеленую гору.

Однако существование садов документально или археологически до сих пор никак не подтверждено. Существует две легенды об их возникновении:

одна гласит, что сады построила в IX веке до нашей эры царица Ассирии Семирамида;

вторая приписывает авторство садов вавилонскому царю Навуходоносору II, который правил в VI веке до нашей эры.

В беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фаддеев рассказал о трех теориях в ассириологии (науке, занимающейся историей Древней Ассирии), касающихся висячих садов Семирамиды:

согласно первой, сады не существовали в действительности, а их описания у римских и древнегреческих ученых — лишь описание идеала восточного сада;

вторая гласит, что сады существовали в Вавилоне при Навуходоносоре II, но были полностью уничтожены примерно в I веке до нашей эры;

по третьей версии, под висячими садами Семирамиды имеется в виду реальный сад ассирийского царя Синаххериба, правившего в 704-681 годах до нашей эры. Сад находился недалеко от современного иракского города Мосул.

Статуя Зевса в Олимпии

Это единственное из семи чудес света, которое располагалось в Европе, в греческой Олимпии, где была главной священной реликвией. Олимпийские игры проводились в честь бога Зевса, но главного храма в городе не было. Лишь в 470 году до нашей эры олимпийцы начали собирать пожертвования на его строительство.

«Храм Зевса был сооружен из огромных мраморных блоков, а внутри на стенах были изображены 12 подвигов Геракла. Он и сам по себе был достоин попасть в список чудес того времени, — считает историк Артем Панин. — Но 17-метровая золотая фигура Зевса авторства великого Фидия, построившего афинский Акрополь, действительно поражала воображение. Правда, полностью золотой статуя Зевса не была: каркас был из дерева, а остальная часть выполнена в так называемой хрисоэлефантинной технике, когда искусно использовались золото и слоновая кость, имитирующая кожу человека».

Статуя Зевса состояла из:

слоновой кости — лицо, руки, плечи, торс;

золота — накидка, плащ, фигурка богини Ники в руке Зевса, скипетр;

кедра и эбенового дерева — несущий каркас фигуры и основной материал трона;

драгоценных камней и эмали — инкрустация трона и одежды.

По легенде, когда скульптор Фидий завершил работу, он спросил:

«Ну что, Зевс, ты доволен?»

В ответ с небес ударила молния, которая расколола мраморный пол перед троном. Так, по преданию, бог одобрил работу мастера

При появлении в Греции христианства статую Зевса перевезли в византийскую столицу Константинополь, где она просуществовала тысячу лет и сгорела при пожаре в V веке нашей эры.

Храм Артемиды

Фото: Лента.ру

Строительство храма Артемиды (Дианы) Эфесской спонсировал знаменитый лидийский царь Крез, который правил в 560-547 годах до нашей эры и одним из первых начал чеканить монету. Однако царь не дожил до окончания строительства — храм возводили около 120 лет.

«По своему облику храм Артемиды был похож на афинский Парфенон, который сохранился до наших дней, — говорит историк Панин. — Различался лишь стиль колонн: у Парфенона они дорические, у храма Артемиды — ионические. В список семи чудес света храм Артемиды попал из-за своих поистине гигантских на тот момент размеров — высота сооружения была как у типовой московской девятиэтажки!»

Храм Артемиды также известен тем, что его поджег честолюбивый гражданин Эфеса Герострат, чье имя стало нарицательным, хотя по решению городского собрания его должны были навсегда вычеркнуть из памяти. Храм начали восстанавливать в прежнем виде при Александре Македонском, и к началу III века до нашей эры он был заново отстроен.

«Точно неизвестно, когда гигантское сооружение было разрушено окончательно, — продолжает Панин. — Зато установлено, что некоторые колонны из храма Артемиды до сих пор есть в соборе Святой Софии в Стамбуле, который теперь стал мечетью».

Мавзолей в Галикарнасе

Это был первый мавзолей в истории, отличавшийся огромной высотой — около 45 метров. Слово «мавзолей» стало использоваться в память об этом сооружении, построенном тщеславным сатрапом Мавсолом, который правил Галикарнасом в середине IV века до нашей эры.

Сатрап Мавсол пожелал возвести себе гробницу, которая бы не уступала египетским пирамидам, однако по иронии судьбы умер до окончания строительства. Постройку закончила его жена Артемисия.

«Архитектура мавзолея была нехарактерна для эллинизма. Это и делало его чудом света, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» преподаватель истории Древнего мира Юлия Божко. — Высота классических храмов не превышала длины фасада, а мавзолей в Галикарнасе представлял собой параллелепипед, где высота значительно превышала сторону здания».

Мавзолей в Галикарнасе состоял из:

погребальной камеры с золотым саркофагом Мавсола и Артемисии;

подиума с сотнями мраморных статуй людей и животных, а также изображающих сцены битв греков с амазонками;

храма с 36 колоннами и статуями предков Мавсола и греческих богов внутри;

крыши в виде пирамиды из 24 ступеней;

на вершине крыши стояла мраморная статуя, изображавшая Мавсола и Артемисию на колеснице с четырьмя лошадьми.

Землетрясения наносили разрушения мавзолею, но он продержался около 1800 лет, пока в XV веке Галикарнас не был завоеван католическим орденом рыцарей-госпитальеров. Они построили в городе замок святого Петра, который до сих пор возвышается над турецким Бодрумом. Для укрепления замка в 1494 году госпитальеры использовали фрагменты мавзолея Мавсола.

Колосс Родосский

«Около 294-282 годов до нашей эры Деметрий, сын одного из полководцев Александра Македонского, которые разделили наследство царя, попытался завоевать остров Родос, — рассказывает Артем Панин. — Осада острова длилась почти год, после чего оголодавшее 40-тысячное войско Деметрия отступило. В память о собственном мужестве и помощи покровителя острова — бога Солнца — родосцы заказали местному скульптору Харесу колоссальную статую бога Гелиоса высотой 37 метров! И только из бронзы! В то время технология бронзового литья была далека от идеала, и Харес пошел на гениальный ход, использовав технологию сфиротехники, когда из листовой бронзы деревянными киянками выколачивались части скульптуры, а потом, как латы рыцаря, покрывали основную фигуру, сделанную из железа и камня. На это ушло около 12 лет, и в то время это было выдающимся достижением инженерного искусства».

Как выглядела статуя, точно неизвестно. Предполагается, что она изображала молодого стройного мужчину со стрелой в руке. А вот то, что колосс якобы стоял ногами по обе стороны пролива, скорее всего, миф, считает историк.

Сильное землетрясение почти полностью уничтожило город вместе со статуей, которая раскололась на куски. Обломки статуи пролежали около 800 лет, а потом ее продали как «лом цветмета» захватившие Родос арабы.

Александрийский маяк

Во времена создания этого чуда света — в 280-247 годах до нашей эры — маяк чаще называли Фаросским, поскольку он стоял на острове Фарос у берегов египетской Александрии и открывал вход в порт. Высота маяка была около 150 метров, и на протяжении многих веков он был одним из самых высоких искусственных сооружений в мире, как сегодня 828-метровая башня Бурж-Халифа в Дубае.

«Башня в Фаросе была единственным из чудес света, имевшим практическое значение: она служила как маяком, так и крепостью, — рассказывает Юлия Божко. — Долгое время это была единственная "живая" точка на однообразном египетском побережье Средиземного моря. Наверху маяка постоянно горел огромный костер, бревна для которого поднимали быки по длинной лестнице, ведущей с самого низа. В корпусе маяка постоянно находился военный гарнизон, а также был запас продуктов и воды на случай осады Александрии. Кроме того, на маяке были расположены уникальные огромные увеличительные зеркала из полированной бронзы, — продолжает эксперт. — Они не только отражали свет костра, но и корабли неприятеля, приближавшиеся к городу. Так что о нападении александрийцы узнавали заранее».

Александрийскому маяку сильно вредили землетрясения, и он со временем разрушился. Его руины последний раз можно было увидеть в 1494 году, когда они окончательно был разобраны мамлюками для строительства крепости Кайт-Бей, которую можно увидеть в Александрии и до сих пор.

Новый список семи чудес света

Чудеса света, которые вошли в современный список главных мировых достопримечательностей, конечно, новыми можно назвать с оговорками. Самому «старому» чуду из списка — Великой стене в Китае — более 2,5 тысячи лет, а самому «молодому» — статуе Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро — около сотни. Составители этой выборки ориентировались не на возраст памятников, а на предпочтения туристов, а также на доступность объектов для осмотра.

Список новых чудес света появился совсем недавно — в «день трех семерок» 07.07.2007 — в португальском Лиссабоне, когда были объявлены итоги мирового двухлетнего голосования. Поначалу распространилась информация, что инициатива принадлежит ЮНЕСКО, однако организация решительно открестилась от лавров создателя нового списка чудес.

Оказалось, что голосование запустил швейцарский благотворительный фонд New7Wonders («Семь новых чудес света»), поставивший цель не просто предоставить список главных мировых чудес, но и защитить мировое наследие. Голосовать по СМС или в интернете могли все жители Земли.

«Многие удивляются, что в новый список семи чудес света не вошли ни знаменитая Эйфелева башня в Париже, ни Статуя Свободы в Нью-Йорке, — сетует историк Михаил Фаддеев. — Сразу отмечу, что эти объекты, разумеется, входили в "лонг-лист" голосования наряду с известным на весь мир московским Кремлем и, например, небольшим чешским краем Высочина, где находятся Индии и Южной Америке».

Итак, в список новых семи чудес света сегодня входят:

Великая Китайская стена (Северный Китай);

мавзолей Тадж-Махал (Индия);

стадион Колизей (Италия);

статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия);

город Петра (Иордания);

город Мачу-Пикчу (Перу);

город Чичен-Ица (Мексика).

Несмотря на то что на четвертом месте рейтинга находится статуя Христа-Искупителя, Ватикан обиделся на организаторов за то, что в новой выборке слишком мало христианских святынь.

Великая Китайская стена

Фото: Лента.ру

Это гигантское сооружение длиной 9 тысяч километров (с ответвлениями до 21 тысячи километров) и высотой от 6 до 16 метров проходит через горную цепь Иньшань на Севере Китая. Существует расхожее мнение, что Великая Китайская стена — это единственное творение человеческих рук, видное с орбиты Земли невооруженным глазом. Однако это не так: в 2003 году китайский космонавт Ян Ливэй не смог разглядеть стену из космоса без увеличительной оптики.

Строить стену начали в III веке до нашей эры по приказу правителя Цинь Шихуанди, прославившегося созданием знаменитой терракотовой армии. Строительство основных участков сооружения закончилось в 1644 году.

Раньше считалось, Великая Китайская стена строилась для защиты с севера от набегов монголов. Однако израильские археологи выяснили, что большая часть сооружения использовалась для контроля над торговыми путями и сбора налогов.

«Секрет прочности и долговечности Великой Китайской стены — состав раствора: клейкая рисовая каша и гашеная известь, — объясняет археохимик Артем Панин. — Использование клейкой рисовой каши для скрепления каменных блоков было новаторским шагом для того времени — амилопектин из риса и карбонат кальция из извести дают раствор, в котором до сих пор не могут прорасти травы и деревья, разрушающие многие даже современные здания. А кроме того, рисом могли питаться многочисленные рабочие, что сильно удешевляло строительство».

Тадж-Махал

Фото: Лента.ру

Мавзолей-мечеть «Корона дворцов», как переводится с хинди «Тадж-Махал», был построен в индийской Агре в начале 1630-х по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана I. Это здание наряду с мавзолейным комплексом Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем в Стамбуле считается одним из символов вечной любви. Великолепный Тадж-Махал был построен для жены правителя Мумтаз-Махал, которая скончалась при родах 14-го ребенка. Позже рядом с ней упокоился и сам падишах.

Тадж-Махал — шедевр архитектуры Великих Моголов, который гармонично сочетает в себе индийские, персидские и исламские стили. Основной строительный материал — белый мрамор, который меняет свой оттенок, от розового на рассвете до серебристого при луне.

«Самый распространенный миф гласит, что Шах-Джахан планировал построить для себя рядом с Тадж-Махалом еще один мавзолей — из редкого черного мрамора, — продолжает Панин. — Действительно, на другом берегу реки находятся руины некоего сооружения из черного мрамора. Но химический анализ камня, произведенный в 1990-х годах, показал, что это просто почерневший от времени и дождей более дешевый сорт белого мрамора, который использовался при строительстве бассейна и фонтанов "Лунного сада", входящих в комплекс Тадж-Махал. Сам же мавзолей построен из элитного сорта мрамора с каменоломен Макрана, который отличается минимальным количеством пор и пропускает свет, благодаря чему не разрушается и не темнеет от погоды, а лишь от выхлопов миллионника Агры».

В архитектуре и планировке мечети-усыпальницы скрыты многочисленные символы. Например, на воротах, которые ведут внутрь, высечены четыре заключительных аята из 89-й суры Корана «Заря»: «O ты, душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство! Войди c Моими рабами. Войди в Мой рай!»

Колизей

Фото: Лента.ру

Колизей, или амфитеатр Флавиев, начали строить при основателе этой знаменитой римской династии императоре Веспасиане в 72 году нашей эры, а закончили уже при его сыне, императоре Тите. Открытие Колизея ознаменовалось грандиозным гладиаторским боем.

«Императора Веспасиана Рим помнит до сих пор, и не только из-за визитной карточки Вечного города, знаменитого Колизея, — рассказывает историк Фаддеев. — Ведь именно Веспасиану принадлежит крылатая фраза "Деньги не пахнут", которой он ответил на обвинения во введении налогов на городские туалеты. Колизей стал главным воплощением знаменитой политической концепции Panem et circenses ("Хлеба и зрелищ") — перед боями гладиаторов городскому плебсу бесплатно раздавали зерно. Такой популистский ход отвлекал народ от политики».

«Колизей был построен за суперкороткий срок — восемь лет, что очень быстро для такого сооружения даже по нашим меркам, — восхищается Артем Панин. — А все потому, что уже тогда использовался метод, с помощью которого и сегодня строят большинство стадионов: готовые блоки из кирпича и мрамора, которые очень быстро собираются. Колизей был уникальным техническим сооружением. Например, под его основной ареной были зверинцы и комнаты команд гладиаторов, подобно сегодняшним комнатам отдыха футбольных команд. На арену всех участников поднимали специальные лифты! На входах в Колизей продавались жетоны с изображением коровы или овцы, что соответствовало их стоимости, — продолжает эксперт. — Эти жетоны можно было бросить в прорезь специального "автомата", где было написано имя одного из самых известных гладиаторов. Тогдашние "спортсмены" редко погибали во время "матча" в Колизее. Большинство из них уходило на покой по нашим меркам мультимиллиардерами. Так, спортивная звезда Древнего Рима колесничий Гай Аппулей Диокл заработал за всю карьеру в пересчете на доллары 15 миллиардов! Куда до него Месси!»

Колизей частично обрушился в 1349 году при землетрясении, сегодня он в некоторой степени восстановлен из собственных обломков.

Статуя Христа-Искупителя

Фото: Лента.ру

Статуя Христа-Искупителя с распростертыми руками появилась в Рио-де-Жанейро на горе Корковадо (709 метров над уровнем моря) в 1931 году, причем деньги на нее граждане Бразилии собирали по подписке около 10 лет. Грандиозный монумент находится в парке Тижука — одном из самых больших городских парков в мире.

Технические возможности Бразилии в 30-е годы не позволяли реализовать такой масштабный проект, а потому части статуи Христа изготовили во Франции и собрали их уже на месте.

Основные параметры памятника:

высота — 38 метров;

размах рук — 28 метров;

вес — 635 тонн.

Кстати, статуя является и храмом. Мало кто знает, но в ее цоколе находится небольшая часовня, где можно помолиться.

16 апреля 2010 года статуя Христа-Искупителя впервые за свою историю подверглась вандализму, когда на лицо и руки фигуры черной краской были нанесены антипрезидентские надписи, в частности Lula ladrão («Лула — вор»).

Город Петра

Город Петра в библейские времена был столицей Сирию, через нее проходили пути, связанные и с Персидским заливом (Индийским океаном), и со Средиземным морем.

«Европейцы долгое время не знали о существовании этого вырубленного в скалах города, — рассказывает историк Юлия Божко. — Ведь он расположен на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, в узком каньоне Сик, больше похожем на расщелину в скале. Пройти в город можно лишь с севера и юга, а на западе и востоке скалы образуют неприступную естественную стену высотой до 60 метров. Петра богатела на торговле пряностями, но римляне открыли водный путь на Восток, и город стал хиреть, из него сначала ушли жители, а потом и он сам был наполовину занесен песками. Европейцы проникли сюда лишь в начале XIX века и были поражены красотой Петры».

Основные достопримечательности Петры:

Эль-Хазне (cокровищница) — 40-метровая визитная карточка города Петра;

Аль-Дейр (монастырь) — огромный скальный храм, «сестра» сокровищницы;

римский амфитеатр I века, вмещавший несколько тысяч зрителей;

царские гробницы — известные на весь мир масштабные фасады, вырезанные на склонах гор;

гробница первосвященника Аарона, брата библейского Моисея.

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу (на языке кечуа — «Старая гора») — это древний город инков, расположенный в Андах на высоте 2400 метров над уровнем моря.

«Мачу-Пикчу, предположительно, был построен девятым Инка Капак (высший титул знати) Пачакутеком Юпанки в 1450-х годах как резиденция правителя королевства Куско, там было около 200 домов, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк-американист Игорь Фисенко. — Собственно, воинственный Пачакутек получил свое имя, поскольку стал причиной пачакути — "преобразования мира". Он превратил свое маленькое королевство Куско в могущественную Тауантинсуйу, которую мы сегодня называем империей инков. Мачу-Пикчу почти сто лет оставался небольшим, но вполне развитым городом, способным прокормить себя на грандиозной высоте при помощи плодородных террас. Но через столетие он опустел, и вовсе не из-за нашествия испанских конкистадоров, — продолжает эксперт. — Они его так и не обнаружили, причем известно, что о существовании этого городка не знали даже многие инки! Жители ушли из Мачу-Пикчу из-за эпидемии черной оспы, поэтому сегодня можно увидеть, каким он был в период 1532–1572 годов».

Сегодня Мачу-Пикчу — основной источник доходов туристической отрасли Перу. До объекта была построена специальная железная дорога. В 2011 году правительством было принято решение ограничить количество посетителей до 2500 туристов в день, но позже лимиты увеличились: в 2026 году в пиковый сезон (с июня по ноябрь) посетить это чудо света могут 5600 человек в день, в низкий сезон — 4500.

Чичен-Ица

Фото: Лента.ру

Чичен-Ица (на языке народа майя имеет двойное значение — «В устье колодца Ица» и «Рот колодца колдунов воды») был основан в V веке на полуострове Юкатан. Это известные во всем мире гигантские пирамиды со ступенями, ведущими на самый верх, на 30-метровую высоту.

«Говорить о том, что Чичен-Ица — один из центров майя, не совсем корректно, — продолжает Игорь Фисенко. — Это священный город майянского народа ица, который называл себя "водными колдунами". Первый период истории города связан именно с этим народом. Однако в X веке Чичен-Ица была захвачена тольтеками, которые, как и майя, практиковали человеческие жертвоприношения, и стала столицей их государства. Это второй период развития города. Но и тольтеки продержались здесь недолго. Известно, что после 1194 года город опустел, и до сих пор неизвестно почему. Дело в том, что конкистадоры, вторгшиеся на территорию нынешней Мексики в XVI веке, вели политику истребления культуры майя — им, католикам, она казалась не просто языческой, а порожденной самим дьяволом! Были уничтожены сотни манускриптов и вырезаны сотни священнослужителей майя, которые могли бы передать историю устно. Археологи лишь выяснили, что в XIII веке Чичен-Ица подверглась неизвестному нападению и была полностью разграблена, после чего население покинуло город. Испанцы нашли Чичен-Ицу совершенно пустой».

В результате раскопок на территории Чичен-Ицы были найдены архитектурные памятники майя-тольтеков:

храм Кукулькана — самая знаменитая пирамида с широкими лестницами на каждой из сторон;

храм Воинов — малая пирамида;

храм Ягуаров — малая пирамида;

«Караколь» — обсерватория, похожая на улитку;

7 площадок для игры в мяч;

руины 4 колоннад, образующие прямоугольник;

священный сенот — природный колодец для жертвоприношений глубиной около 50 метров.

несколько жилых домов.

Также в Чичен-Ице сохранились статуи божеств и рельефы с богатой растительной и геометрической орнаментикой, дающие представления о культуре народов Мезоамерики.