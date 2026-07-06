«Доступная экзотика»: прямые рейсы на Занзибар взорвали спрос

Прямые рейсы Air Tanzania из Москвы на Занзибар, запущенные 2 июля, перевели африканский курорт из категории «сложно и далеко» в «доступную экзотику». Туроператоры фиксируют кратный рост продаж: в одних компаниях бронирований стало в 3,5 раза больше, чем год назад, в других прирост составил 140%. Глубина бронирований уже достигает февраля 2027 года.

Авиакомпания Air Tanzania с 2 июля возобновила прямые рейсы между Россией и Танзанией. Полёты выполняются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам. Время в пути составляет около 11 часов 50 минут, а билет туда-обратно с багажом стартует от 65,7 тыс. рублей.

Запуск прямого рейса кардинально изменил логистику направления. Как отмечают в АТОР, именно удобная перевозка перевела Занзибар из категории «далеко и сложно» в более доступное экзотическое направление. Туроператоры фиксируют кратный рост спроса: в Let`s Fly продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, в «Интуристе» — в 2 раза, в «Русском Экспрессе» — на 140%. В последней компании отметили, что 64% всех бронирований на Занзибар поступили за последний месяц — год назад за тот же период было лишь 28%.

География предпочтений российских туристов уже сложилась. Безоговорочные лидеры — северное побережье: Нунгви и Кендва, где почти нет сильных отливов. Для уединённого отдыха выбирают Матемве, а восточное побережье — Падже — популярно среди любителей кайтсерфинга. В топе предпочтений — отели четырёх-пяти звёзд, средняя продолжительность отдыха составляет 10–14 ночей.

Туроператоры отмечают хорошую глубину продаж — уже есть бронирования вплоть до февраля 2027 года. При этом направление остаётся относительно дорогим: тур с прямым перелётом во второй половине июля стартует примерно от 190 тыс. руб. на двоих. В АТОР прогнозируют, что благодаря прямым рейсам спрос на Занзибар может вырасти ещё на 30–40%, особенно среди туристов, которые раньше отказывались от Танзании из-за сложных пересадок.