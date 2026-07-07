Мир туризма переходит на цифру: как не опоздать на рейс

С 1 июля 2026 года ЮАР потребовала от всех путешественников заполнять онлайн-декларацию за 24 часа до прибытия. Вслед за ней цифровые анкеты уже действуют во Вьетнаме, Индонезии, Китае, на Филиппинах, в Индии и Малайзии. Даже при безвизовом режиме без QR-кода туриста могут не пустить на борт.

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Мир туризма окончательно переходит на цифру. С 1 июля 2026 года Южно-Африканская Республика ввела обязательную онлайн-декларацию для всех путешественников — как при въезде, так и при выезде. Форму нужно заполнить на сайте налоговой службы SARS не позднее чем за 24 часа до прибытия или вылета. Без неё пассажира могут не пустить на рейс.

ЮАР — не единственная страна, ужесточившая правила. С 22 июня 2026 года все иностранные туристы, летящие во Вьетнам, обязаны заполнять электронную декларацию о прибытии (PAI). Сделать это можно не ранее чем за 72 часа до прилёта на сайте иммиграционной службы. После заполнения система генерирует QR-код.

На Бали и других островах Индонезии туристам нужна электронная карта прибытия (e-CD) — её заполняют онлайн, после чего получают уникальный QR-код. Он единственный действительный документ для прохождения иммиграционного и таможенного контроля. В Китае с ноября 2025 года действует электронная въездная карта — её заполняют через официальный сайт, приложение NIA или WeChat. Она обязательна для всех иностранцев, включая россиян, которые могут находиться в стране без визы до 30 дней.

На Филиппинах регистрация в системе eTravel обязательна для каждого пассажира — включая младенцев. Оформить её нужно в течение 72 часов до прибытия. В Индии с 1 апреля 2026 года полностью отказались от бумажных карточек — теперь все иностранцы заполняют электронную e-Arrival Card. В Малайзии с 1 декабря 2023 года действует Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) — её заполняют за три дня до поездки.

В большинстве случаев анкеты требуют стандартные данные: паспорт, маршрут, контакты и адрес проживания. Родители должны вносить информацию о детях самостоятельно. Специалисты советуют заполнять формы заранее — даже если в аэропорту есть терминалы, предварительная регистрация помогает избежать очередей. Цифровой въездной контроль становится мировым стандартом, и туристам лучше привыкать к новым правилам уже сейчас.

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