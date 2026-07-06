Как улететь на Мальдивы дешевле

Новость о начале прямых рейсов S7 из Новосибирска в Мале активно обсуждают туристы и турагенты. В первую очередь приглядываются к стоимости – окажется ли она конкурентоспособной в сравнении с теми вариантами, что доступны сейчас.

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Round trip с 30 октября по 13 ноября на новых прямых перелетах с дополнительной посадкой для дозаправки в Индии обойдется в 138 тыс. руб. с багажом. С ручной кладью в 10 кг можно улететь за 106 тыс.

Наиболее логичной альтернативой с одной пересадкой сейчас является стыковка в Москве рейсов «Аэрофлота». В те же даты она предлагается заметно дороже – за 204 тыс. Но если перебирать числа в системе бронирования, то в ноябре можно уложиться в 163 тыс. с багажом.

Более бюджетной была и, возможно, к осени будет пересадка в Дубае. К моменту старта программы S7 в Мале она уже и сама будет выполнять рейсы из Толмачево в ОАЭ. Да и flydubai пока что продает билеты на осень, хоть еще и не возобновила регулярное сообщение. Если арабская авиакомпания полетит, то у нее ценник будет ниже, чем у S7, – 124 тыс. за дорогу туда-обратно c учетом чемодана. Правда, рейсы иностранного перевозчика стыкуются только с длительным ожиданием следующего вылета – в районе 16 часов, но на этот срок предоставляют бесплатный отель.

Если же искать самый дешевый вариант попасть сибирякам на Мальдивы, то смотреть нужно в сторону Ташкента. На рейсах Centrum Air и Uzbekistan Airways можно слетать в оба конца за 103 тыс.

Судя по комментариям туристов в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многих долгое пребывание в Airbus A320 – а там придется провести 10,5 часа – пугает больше, чем потеря времени в пути из-за пересадки:

«Узкофюзеляжник и 10,5 часа с посадкой? Не, ребята, я пас. Нужен хотя бы 321XLR».

Ранее TourDom.ru писал, что Мальдивы становятся популярным летним направлением. Туристы все чаще выбирают острова в июле-августе, когда отдыхать там выгоднее, чем в Турции.