FlyOne Armenia запустила регулярные рейсы из Казани в Ереван

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начала выполнять регулярные рейсы между Казанью и Ереваном. Первый самолет уже прибыл в столицу Татарстана, а коммерческая загрузка рейса составила 87%. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани.

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Перевозчик будет выполнять полеты 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. На маршруте задействованы самолеты Airbus A320, рассчитанные на 180 пассажиров.

По данным аэропорта, рейсы в Ереван также выполняет авиакомпания Red Wings. Так что у туристов на маршруте есть альтернатива.

Армения остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. Как ранее писал «ТурДом», в январе – апреле 2026 года страну посетило около 245 тыс. туристов из России. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, несмотря на рост абсолютного числа поездок, доля россиян в общем въездном турпотоке снизилась за счет увеличения числа гостей из других стран.