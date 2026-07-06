Россияне стали меньше ездить на главный пляжный курорт Турции

Российский турпоток в турецкую Анталью в июне 2026 года снизился на четыре процента. О том, что соотечественники стали меньше ездить на главный пляжный курорт этой страны, Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным местного аэропорта, в первый летний месяц курорты провинции посетили 1,9 миллиона иностранных туристов. Это на 10,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Самое небольшое снижение среди всех ключевых рынков показала Россия, которая по турпотоку заняла первое место с показателем 569 тысяч человек.

На второй строчке расположилась Германия (315,1 тысячи), а на третьей — Польша (183,6 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Великобритания (153,6 тысячи) и Казахстан (72,7 тысячи).

Представители агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» сообщили, что самыми популярными курортами в провинции Анталья у россиян стали Кемер, Аланья и Сиде.

Ранее сообщалось, что Анталья начала терять российских туристов из-за повышения цен и конкуренции с курортами Египта и других средиземноморских стран. За первые шесть месяцев 2026 года турпоток соотечественников на этот курорт Турции снизился.