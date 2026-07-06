Российских туристов эвакуировали из ущелья в Киргизии

Сотрудники МЧС Киргизии эвакуировали группу туристов, оказавшихся заблокированными в ущелье Чаткал на юго-западе страны. Среди спасенных были семь граждан России, пишет издание 24.kg.

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Туристы не смогли самостоятельно покинуть ущелье после того, как из-за резкого подъема уровня воды в реке Кара-Токой оказался отрезан путь к выходу.

Сначала группу на автобусах доставили максимально близко к месту переправы. Затем в сопровождении спасателей люди пешком добрались до старого подвесного моста. После этого сотрудники МЧС по одному переправили туристов через почти разрушенную конструкцию в безопасное место.

Всего помощь потребовалась 36 путешественникам. Помимо семи россиян, спасатели эвакуировали 28 граждан Киргизии и одного туриста из Казахстана.

Еще двое жителей Киргизии решили не покидать ущелье. Они остались возле своих автомобилей и намерены дождаться, пока уровень воды в реке снизится.