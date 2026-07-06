Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Визовые центры под управлением BLS International с 6 июля возобновляют прием заявлений на визу в Республику Кипр. Заявитель может подать документы в любом из центров BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией", - говорится в сообщении.

В России прием документов доступен в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Подача заявлений ведется строго по предварительной записи.

"Хорошие новости и для туристов, планирующих поездки в Венгрию. С 1 июля 2026 года визовые центры Венгрии возобновили прием документов в Казани, Самаре и Уфе", - отметили в ассоциации.

Там напомнили, что ранее работа этих филиалов была временно приостановлена, что создавало неудобства для жителей Приволжья и Урала. Теперь подать заявление на шенгенскую визу снова можно во всех трех городах без необходимости выезжать в столицу.