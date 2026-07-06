Туристы из Самары попадут на курорты Хургады на полсуток позже

В аэропорту Самары после ночного «ковра» перенесен вылет десятка рейсов. Ограничения на полеты вводили с 4 до 9 утра.

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Больше всего выбились из расписания самолеты на курортных направлениях. На 13 часов отложен рейс U6-145 в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Вместо утреннего отправления вылет перенесен на 20:30.

Более чем на 12 часов позже попадут туристы в Хургаду. Рейс NE 445 авиаперевозчика Nesma Airlines не вылетел в Египет в 06:30 по расписанию. Новое время отправления – в 19 часов.

Из-за корректировки расписания в аэропорту Курумоч совмещено несколько рейсов авиакомпании «Россия» и «Аэрофлота». Среди них – в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Ереван. Вылеты в 20:40 у FV-6240 и SU-6240 в Пулково отложены на завтра: отправление назначено в 12:15 7 июля – пассажиры теряют около 15 часов.

Кроме того, совместили рейсы Самара – Екатеринбург авиаперевозчики Red Wings и NordStar, а Utair и «Белавиа» – в Москву.

Ранее TourDom.ru писал, что ночной «ковер» привел к сбою в работе аэропортов Санкт-Петербурга и Калининграда.