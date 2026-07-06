S7 запускает рейсы из Новосибирска на Мальдивы

Авиакомпания S7 Airlines откроет новое международное направление из Новосибирска. С 30 октября 2026 года перевозчик начнет выполнять рейсы в Мале – столицу Мальдивской Республики.

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Полеты запланированы дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. На маршруте будут задействованы самолеты семейства Airbus A320. По пути предусмотрена техническая остановка для дозаправки в индийском Джайпуре, при этом пассажиры не будут покидать борт. Продолжительность перелета составит около 10 часов 30 минут.

Самолет из Новосибирска будет отправляться в 04:25 и прибывать в Мале в 13:00 по местному времени. Обратный рейс запланирован на 14:10 с посадкой в Сибири в 02:30 следующего дня.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета в одну сторону по тарифу только с ручной кладью начинается от 70 тыс. руб., а кресло с включенным багажом обойдется минимум в 85 тыс.

До запуска этого маршрута прямого авиасообщения между Новосибирском и Мальдивами не было. Пассажирам из Сибири приходилось добираться на острова с пересадками — как правило, через Москву, страны Ближнего Востока или крупные азиатские авиаузлы. С точки зрения логистики добираться до курорта туристам станет проще, однако поездка с учетом цены билета вряд ли получится бюджетной.