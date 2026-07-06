В Индонезии разработали систему платежей для туристов из России

Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group разработала систему трансграничных платежей, которая должна упростить расчеты для российских туристов в Индонезии и индонезийских - в России. Об этом сообщила газета Narasipos.

По словам основателя и главы компании Ханзелы Калисты, проект был представлен во время бизнес-форума Россия - АСЕАН в Казани. Для его реализации компания намерена сотрудничать с партнерами в сфере денежных переводов. Как отмечает издание, новая система позволит индонезийским туристам оплачивать товары и услуги в России без многократного обмена валюты. Российские путешественники в свою очередь смогут совершать платежи в Индонезии через приложение LinkAja, а также отказаться от ранее применявшейся схемы с использованием криптовалюты для обмена средств на индонезийские рупии.

Отмечается, что инициатива направлена на развитие туристических и деловых связей между двумя странами. В компании рассчитывают, что запуск системы облегчит взаимные поездки и будет способствовать росту туристического потока между Россией и Индонезией.