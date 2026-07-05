Гольф с рыбным кормом и кормление акул: чем заняться в «опаснейшем отеле»

Шесть туристов заплатили тысячи долларов, чтобы их оставили на ржавой башне посреди Атлантики. Но зачем? Развлечения здесь не менее экстремальны, чем само место. Гости могут кормить акул прямо с башни под строгим контролем, нырять над охраняемым рифом и даже играть в гольф биоразлагаемыми мячами из прессованного рыбного корма.

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Вечера проходят за рыбалкой, дайвингом или приготовлением общей еды в лаунж-зоне с видом на бескрайний океан.

Внутри Frying Pan Tower — восемь спален для 12 гостей, полностью оборудованная кухня, солнечные батареи и опреснитель воды. При желании можно нанять личного шеф-повара. Зато ванная — всего одна на всех, но это не останавливает экстремалов. Гостей поднимают на палубу скоростным подъёмником за минуту — прямо над головами акул.

Отель принимает гостей с 2012 года благодаря волонтёрам. Владелец Ричард Нил выкупил башню за $85 тыс. и превратил её в культовый объект. В комментариях к вирусному видео зрители пишут: «Это будет самое лёгкое "нет" в моей жизни», — или иронично отмечают, что при зомби-апокалипсисе это самое безопасное место на планете.

Напомним, что в Якутии для гостей Ысыаха Олонхо организуют шаттлы, авиарейсы и дорожную навигацию. В Крыму зафиксировано падение турбронирований на 70%.