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Гольф с рыбным кормом и кормление акул: чем заняться в «опаснейшем отеле»

runews24.ru

Шесть туристов заплатили тысячи долларов, чтобы их оставили на ржавой башне посреди Атлантики. Но зачем? Развлечения здесь не менее экстремальны, чем само место. Гости могут кормить акул прямо с башни под строгим контролем, нырять над охраняемым рифом и даже играть в гольф биоразлагаемыми мячами из прессованного рыбного корма.

Гольф с рыбным кормом и кормление акул: чем заняться в «опаснейшем отеле»
© runews24.ru

Вечера проходят за рыбалкой, дайвингом или приготовлением общей еды в лаунж-зоне с видом на бескрайний океан.

Внутри Frying Pan Tower — восемь спален для 12 гостей, полностью оборудованная кухня, солнечные батареи и опреснитель воды. При желании можно нанять личного шеф-повара. Зато ванная — всего одна на всех, но это не останавливает экстремалов. Гостей поднимают на палубу скоростным подъёмником за минуту — прямо над головами акул.

Отель принимает гостей с 2012 года благодаря волонтёрам. Владелец Ричард Нил выкупил башню за $85 тыс. и превратил её в культовый объект. В комментариях к вирусному видео зрители пишут: «Это будет самое лёгкое "нет" в моей жизни», — или иронично отмечают, что при зомби-апокалипсисе это самое безопасное место на планете.

Напомним, что в Якутии для гостей Ысыаха Олонхо организуют шаттлы, авиарейсы и дорожную навигацию. В Крыму зафиксировано падение турбронирований на 70%.