В Индонезии планируют построить еще несколько десятков аэропортов

В Индонезии планируют построить еще 39 аэропортов
Индонезия планирует построить 39 аэропортов, чтобы расширить авиационную сеть и улучшить транспортное сообщение между регионами. Об этом сообщает Vietnam News Agency (VNA), партнер TV BRICS.
По данным главного управления гражданской авиации при министерстве транспорта Индонезии, реализация этого плана увеличит общее число аэропортов в стране до 296 – по сравнению с 257 действующими объектами.
Расширение сети отражает стремление правительства улучшить транспортную доступность для пригородных и отдаленных районов. Новые аэропорты планируется строить в сложных природных условиях – на болотах, в горной местности и на небольших изолированных островах.
Будущие проекты аэропортов будут уделять повышенное внимание безопасности, устойчивости, внедрению передовых технологий и адаптации к последствиям изменения климата, что позволит обеспечить долгосрочное развитие авиационной инфраструктуры страны.
Также власти будут повышать квалификацию авиационных специалистов, обучая их работе с современными технологиями, включая искусственный интеллект, и помогать получать международные профессиональные сертификаты.
Другие страны БРИКС также активно развивают транспортную и авиационную инфраструктуру, модернизируют аэропорты, расширяют авиационные сети и усиливают туристические и экономические связи внутри своих регионов.
На юге Эфиопии открыли новый аэропорт Негеле-Борена-Геда. По мнению властей, он улучшит транспортную доступность региона Борена, упростит перевозку пассажиров и грузов, будет способствовать развитию торговли, туризма и приграничного сотрудничества, а также поможет привлечь новые инвестиции и создать дополнительные возможности для экономического развития. Регулярные рейсы будут выполняться три раза в неделю, передает ENA, партнер TV BRICS.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал происходящее в авиационной отрасли страны «настоящей революцией» во время открытия трех модернизированных аэропортов в штате Мату-Гросу-ду-Сул – Кампу-Гранди, Корумба и Понта-Пора. В них расширили терминалы, увеличили пропускную способность, добавили новые зоны регистрации и вылета, установили телетрапы и улучшили сервис для пассажиров, отмечает Brasil 247, партнер медиасети.
Египет активно развивает новые аэропорты для поддержки экономики и туризма. Среди проектов – аэропорт в Новой административной столице, аэропорт Сфинкс, аэропорт Бернис и аэропорт Аль-Бардоиль. В аэропортах строятся новые терминалы, расширяются взлетно-посадочные полосы и внедряется современное оборудование, что позволяет справляться с ростом пассажиропотока и улучшать транспортную связанность регионов, сообщает Sada El-Balad, партнер TV BRICS.