В Индонезии планируют построить еще несколько десятков аэропортов

Индонезия планирует построить 39 аэропортов, чтобы расширить авиационную сеть и улучшить транспортное сообщение между регионами. Об этом сообщает Vietnam News Agency (VNA), партнер TV BRICS.

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По данным главного управления гражданской авиации при министерстве транспорта Индонезии, реализация этого плана увеличит общее число аэропортов в стране до 296 – по сравнению с 257 действующими объектами.

Расширение сети отражает стремление правительства улучшить транспортную доступность для пригородных и отдаленных районов. Новые аэропорты планируется строить в сложных природных условиях – на болотах, в горной местности и на небольших изолированных островах.

Будущие проекты аэропортов будут уделять повышенное внимание безопасности, устойчивости, внедрению передовых технологий и адаптации к последствиям изменения климата, что позволит обеспечить долгосрочное развитие авиационной инфраструктуры страны.

Также власти будут повышать квалификацию авиационных специалистов, обучая их работе с современными технологиями, включая искусственный интеллект, и помогать получать международные профессиональные сертификаты.

Другие страны БРИКС также активно развивают транспортную и авиационную инфраструктуру, модернизируют аэропорты, расширяют авиационные сети и усиливают туристические и экономические связи внутри своих регионов.

На юге Эфиопии открыли новый аэропорт Негеле-Борена-Геда. По мнению властей, он улучшит транспортную доступность региона Борена, упростит перевозку пассажиров и грузов, будет способствовать развитию торговли, туризма и приграничного сотрудничества, а также поможет привлечь новые инвестиции и создать дополнительные возможности для экономического развития. Регулярные рейсы будут выполняться три раза в неделю, передает ENA, партнер TV BRICS.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал происходящее в авиационной отрасли страны «настоящей революцией» во время открытия трех модернизированных аэропортов в штате Мату-Гросу-ду-Сул – Кампу-Гранди, Корумба и Понта-Пора. В них расширили терминалы, увеличили пропускную способность, добавили новые зоны регистрации и вылета, установили телетрапы и улучшили сервис для пассажиров, отмечает Brasil 247, партнер медиасети.

Египет активно развивает новые аэропорты для поддержки экономики и туризма. Среди проектов – аэропорт в Новой административной столице, аэропорт Сфинкс, аэропорт Бернис и аэропорт Аль-Бардоиль. В аэропортах строятся новые терминалы, расширяются взлетно-посадочные полосы и внедряется современное оборудование, что позволяет справляться с ростом пассажиропотока и улучшать транспортную связанность регионов, сообщает Sada El-Balad, партнер TV BRICS.