Турист рассказал, сколько стоит поездка в Южную Корею

Южная Корея давно вошла в список популярных направлений у российских туристов, однако с бюджетом многие не рассчитывают. Автор тревел-блога «Грушины Юра и Юля» поделилась реальными тратами на одного человека – для ориентира курс составил около 57 рублей за 1000 вон.

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«Берите всегда с запасом, и лучше иметь карту, которой можно платить или снимать деньги – свой бюджет я спустила в первый же вечер», – предупреждает блогер.

Транспорт обходится недорого: поездка в метро – от 66 до 200 рублей, Uber в пределах района – около 485 рублей. Еда варьируется в широком диапазоне: тарелка рамена на фудкорте – 570 рублей, обед на шведском столе с суши, крабами и мясом – 1283 рубля, сет из корейских блюд – около 1650 рублей. Уличная еда обходится в 285–456 рублей.

Косметика – отдельная статья расходов. Кремы в среднем стоят 1425–1995 рублей, в магазинах распродаж можно найти варианты от 800 рублей, люксовые бренды вроде Sulwhasoo – от 4000 рублей и выше.

Экскурсии доступны по цене: вход во дворец Кенбоккун в среду бесплатный, в остальные дни – около 170 рублей. Поездка на поезде Blue Line вдоль моря в Пусане – 570 рублей в одну сторону, прокатиться в капсуле над морем – 2850 рублей.

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