Исследование показало, как изменился чек на летний отдых в Турции

Средний чек на покупку тура в Турцию в июне 2026 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 267 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel, с текстом которого ознакомился ТАСС.

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«Самым востребованным направлением в июне остается Турция. На ее курорты приходится 41% всех приобретенных туров (в июне 2025 доля составляла 45%). Средний чек этим летом составил 267 тыс. руб., это на 14% больше, чем в июне годом ранее. Чаще всего средний чек отражает стоимость поездки на двоих на неделю, тур при этом включает перелет, проживание в отеле и медицинскую страховку, в некоторых случаях добавляется трансфер до отеля и в аэропорт», — рассказали в компании.

Второе место по популярности у россиян занял Египет — на него пришлось 19% от всех заказов в июне (в 2025 году было 14%). Поездка на Красное море стоила в среднем 206 тыс. рублей — на 5% больше, чем в 2025 году.

На третьей позиции рейтинга российские курорты, их выбирали в этом июне 14% клиентов сервиса (на 2% меньше, чем в июне 2025 года). Стоимость поездки зависит от региона. Внутри России самым популярным направлением ожидаемо стал Сочи, средний чек не изменился — 93 тыс. рублей. Летний тур в Санкт-Петербург стоил 62 тыс. рублей (-11% за год), в Калининградскую область — 71 тыс. рублей (-8%), в Кавказские Минеральные Воды — 79 тыс. рублей, сообщили эксперты.

Четвертое место в списке самых популярных направлений у Абхазии. Ее доля составила 6%, а средний чек — 102 тыс. рублей (-2% относительно июня 2025 года). Замыкает пятерку Таиланд, его выбирали 5% клиентов компании в июне. Средний чек тура — 201 тыс. рублей.

«Примечательно, что ОАЭ выбыли из первой пятерки популярных летних стран, так как туроператорам было рекомендовано не продавать туры вплоть до 19 июня по соображениям безопасности туристов, сейчас продажи постепенно восстанавливаются», — пояснили в сервисе.

Что изменилось

Главные изменения касаются туров в Азию. По оценкам специалистов компании, доли Вьетнама и Китая выросли этим летом вдвое относительно 2025 года. Этому способствовало введение безвизового режима с Китаем, большое число рейсов из разных городов России, а также расширение полетной программы во Вьетнам. Кроме того, этим летом возрос интерес россиян к тропическим курортам. За первую половину 2026 года на такие направления приходится 20% от всех туров на площадке. Эта доля заметно возросла — в первой половине 2025 показатель составлял 15%, уточнили в компании.

Согласно исследованию, за год кратно увеличились продажи туров на Маврикий. Еще значительнее вырос объем бронирований отдыха на Сейшелах, это произошло после сообщения о возвращении летней программы прямых перелетов "Аэрофлота" с 8 июля.