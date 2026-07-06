Туристов отвезут из Москвы в Гонконг за 30 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие предложения билетов в Гонконг из российской столицы. Их выставила на продажу авиакомпания Sichuan Airlines.

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Отправиться 27 июля в китайский островной мегаполис, обратно – через неделю, 4 августа, можно за 33,9 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багажа (здесь и далее приведены наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 11:00 6 июля. – Ред.).

Перелет стыковочный. На пути туда пересадка в Чэнду займет около 4 часов, а при возвращении в Москву – продолжительная, почти 20 часов. Туристы могут воспользоваться безвизом, остановиться в «городе панд», предварительно забронировав гостиницу. Надо также иметь в виду, что на обратном пути предусмотрена смена аэропорта: прилет из Гонконга в Шуанлю, а дальнейший маршрут в российскую столицу из авиагавани Тяньфу – нужно получить, а затем вновь сдать багаж.

Прямых рейсов «Аэрофлота» в Гонконг в те же даты нет. Но на соседние, с 26 июля по 3 августа, стоимость билетов российского нацперевозчика – 55 тыс. руб. с учетом багажа, на 21 тыс. дороже, чем у китайской авиакомпании.

Ранее мы писали о бюджетных вариантах слетать в Таиланд из Москвы в конце июля.