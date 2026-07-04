Больше сотни туристов вернулись из Египта в Москву без чемоданов

Десятки пассажиров вчерашнего рейса NE 620 авиакомпании Nesma Airlines Хургада – Москва вернулись в Россию без багажа. Об этом TourDom.ru сообщил один из туристов, летевший на этом самолете.

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«По прилете оказалось, что 110 чемоданов не загрузили, мы вообще из республики Беларусь, не знаем, получим мы свой багаж или нет», – поделился Юрий. По его словам, изначально полет планировался с посадкой в Тбилиси, однако в итоге лайнер отправился во Внуково напрямую. «Я так понимаю, был выбор: либо садиться в грузинской столице на дозаправку, либо не брать багаж и залить в баки больше топлива. Выбрали второй вариант», – предположил наш собеседник.

Действительно, в связи с ограничениями, которые периодически вводятся в московских аэропортах, авиакомпании нередко вылетают с повышенным запасом авиакеросина. Редакция направила запрос в Nesma Airlines с предложением прокомментировать ситуацию.

Впрочем, на радость Юрия вопрос с чемоданами начал решаться довольно быстро. Уже сегодня, как рассказал турист, ему пришло сообщение из аэропорта Внуково, где он оставлял соответствующую заявку, что багаж прилетел из Египта и в скором времени он будет доставлен в белорусский Гомель – ближайший аэропорт к месту жительства Юрия и его семьи.

«Очень надеемся на это, мы уже дома, в Гомельской области, придется еще ехать в областной центр за чемоданами, это 120 км от нас. Но, можно сказать, обошлись малой кровью. Сложнее нашим друзьям, им информация о том, что их чемоданы вернулись в Россию, пока не приходила. А в России некоторым пассажирам до ближайшего аэропорта, куда придет багаж, вообще 600 км, 1200 туда и обратно. Вот это тяжело, задумаешься, а нужен ли тебе этот чемодан», – добавил турист.

Ранее мы написали, что пассажиры Utair, Nesma и flydubai остались без багажа в Дубае и Москве. Своих чемоданов им приходилось ждать сутками.