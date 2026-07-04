Больше сотни туристов вернулись из Египта в Москву без чемоданов
Десятки пассажиров вчерашнего рейса NE 620 авиакомпании Nesma Airlines Хургада – Москва вернулись в Россию без багажа. Об этом TourDom.ru сообщил один из туристов, летевший на этом самолете.
«По прилете оказалось, что 110 чемоданов не загрузили, мы вообще из республики Беларусь, не знаем, получим мы свой багаж или нет», – поделился Юрий. По его словам, изначально полет планировался с посадкой в Тбилиси, однако в итоге лайнер отправился во Внуково напрямую. «Я так понимаю, был выбор: либо садиться в грузинской столице на дозаправку, либо не брать багаж и залить в баки больше топлива. Выбрали второй вариант», – предположил наш собеседник.
Действительно, в связи с ограничениями, которые периодически вводятся в московских аэропортах, авиакомпании нередко вылетают с повышенным запасом авиакеросина. Редакция направила запрос в Nesma Airlines с предложением прокомментировать ситуацию.
Впрочем, на радость Юрия вопрос с чемоданами начал решаться довольно быстро. Уже сегодня, как рассказал турист, ему пришло сообщение из аэропорта Внуково, где он оставлял соответствующую заявку, что багаж прилетел из Египта и в скором времени он будет доставлен в белорусский Гомель – ближайший аэропорт к месту жительства Юрия и его семьи.
«Очень надеемся на это, мы уже дома, в Гомельской области, придется еще ехать в областной центр за чемоданами, это 120 км от нас. Но, можно сказать, обошлись малой кровью. Сложнее нашим друзьям, им информация о том, что их чемоданы вернулись в Россию, пока не приходила. А в России некоторым пассажирам до ближайшего аэропорта, куда придет багаж, вообще 600 км, 1200 туда и обратно. Вот это тяжело, задумаешься, а нужен ли тебе этот чемодан», – добавил турист.
Ранее мы написали, что пассажиры Utair, Nesma и flydubai остались без багажа в Дубае и Москве. Своих чемоданов им приходилось ждать сутками.