Россиянка побывала в Мексике и узнала про «зубную мафию»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и сходила на прием к стоматологу. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации узнала, что сами мексиканцы нередко называют врачей этого профиля «зубной мафией». Если они предлагают дорогостоящее лечение, отказать им сложно.

«Иногда возникает ощущение, что зуб принадлежит уже не вам, а человеку в белом халате», — пошутила она.

Ершова пришла на прием со своим молодым человеком, и консультация обошлась им примерно в 2,5 тысячи рублей с человека. Помимо этого, ее спутнику поставили две небольшие пломбы и сделали профессиональную чистку — эти услуги стоили еще около 12 тысяч рублей.

«Пока доктор работала, перед нами были огромные панорамные окна, в кабинете играла приятная музыка, на большом телевизоре показывали красивые ролики, кресло было удобнее некоторых гостиничных кроватей. Может, половина стоимости лечения ушла именно на этот комфорт?» — предположила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью». Соотечественница призналась, что во время поездки особенно соскучилась по шоколаду.