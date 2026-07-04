Самолет из Казани в Турцию отправился с опозданием почти на полсуток

Сегодняшний рейс TK 3033 авиакомпании Turkish Airlines из Казани в Анталью, который значился в расписании на 03:40, вылетел более чем на 10 часов позже, в 14:15.

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Как рассказала порталу TourDom.ru одна из пассажиров, в 5 утра им объявили о переносе рейса на 09:00, затем вновь поменяли время отправления.

«Представитель перевозчика вышел к нам только в 7 часов, после чего всем предложили напитки и питание. Желающим предоставили гостиницу. Так как мы из Казани, решили ждать рейса дома», – добавила она.

По всей видимости, сбой в расписании TK 3033 связан с задержкой TK 3032 из Антальи. Он прибыл в Казань только в 13:06, вместо 02:30. Добавим, что на 4 часа был отсрочен и утренний вылет Turkish Airlines в Стамбул: TK 430 отправился в 12:03 вместо 08:20.

Сбои в расписании других рейсов из Казани по туристическим маршрутам за границу относительно непродолжительные. Лайнер «Аэрофлота» вылетел в Хургаду на 3 часа позже графика, самолеты авиакомпаний Corendon и «Уральских авиалиний» в Анталью – на час и два часа, соответственно. Дневные рейсы в Анталью отсрочены на 4,5 часа у AZUR air и на 2 часа у «Аэрофлота».