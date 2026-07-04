Путешественница рассказала, как кормят учеников в школах кунг-фу в Шаолине

Путешественница Ксения Лазаренко провела в Шаолине месяц. В интервью «Чемпионату» она рассказала, как питаются ученики кунг-фу школ. По её словам, в местных столовых не подают мясо, и белка ощутимо не хватает.

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«Питание было простым: общая столовая, железная тарелка, раздача. В меню — белый или жёлтый рис, тофу (основной источник белка), острые блюда в жирных соусах, иногда булочки. На завтрак давали по два яйца. Мне почти ничего не нравилось, и бо́льшую часть времени я съедала только эти яйца и соевые ростки. За поездку похудела на четыре килограмма», — поделилась блогер.

На выходных ученикам разрешается выезжать в город за покупками. Единственный нюанс — отсутствие холодильников в комнатах, поэтому привезти что-то скоропортящееся не получится.