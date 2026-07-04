Из-за отмен Air Arabia туристы вновь боятся застрять за границей

Российские туристы вновь, как и весной в начале ирано-израильского конфликта, оказываются в некомфортных ситуациях за рубежом из-за неожиданных отмен рейсов Air Arabia. Напомним: арабский лоукостер, возобновивший рейсы Москва – Шарджа 26 июня, пару дней назад объявил о полной отмене полетов с 10 июля по 31 августа.

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«Мы сейчас на Мальдивах, у нас вылет из Шарджи 12.07. Узнали новость и пребываем в шоке. Кто-нибудь есть в такой ситуации? Что делать?» – пишут в соцсетях самостоятельные туристы. «У нас планировался вылет из Мале 10.07 – тоже отмена», – делятся другие.

Судя по комментариям, тем, кто планировал отдых самостоятельно, авиакомпания предлагает вылетать значительно раньше, сокращая отдых на 3–4 дня, а того и больше:

«Арабия ответила, мол, можем перенести вылет на 8-е число. Нам такое как-то не особо нравится».

Организованные туристы надеются, что туроператоры им предложат равноценные по срокам замены.

Тем временем у тех, кто никуда не улетел продолжается часто непростая борьба за возврат средств:

«Наконец! Только в эту пятницу вернули деньги за отмененный рейс в марте! После многочисленных звонков, сообщений в мессенджер, писем на электронки, двух походов в офисы сегодня вернули деньги. Покупали напрямую у Эйр Арабии».

Все происходящее продолжает не добавлять баллов авиакомпании в глазах пассажиров:

«Только что отменили вылет на 10.07 из МСК в Шарджу и 17.07 обратный, хотя до этого 10 дней назад сама же авиакомпания нас пересадила с других рейсов на эти дни. В общем “спасибо” Air Arabia».

Пассажиры, у которых поездки планировались на конец лета, надеются, что перевозчик все-таки не будет тянуть с нынешними возвратами:

«А кому-то уже приходили письма с отменами полетов на август? Не хочется покупать новые билеты за мильон за неделю до вылета».

Ранее TourDom.ru писал, что причиной отмен рейсов арабского лоукостера могли стать невостребованные туроператорами блоки кресел.