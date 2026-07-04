Перелет туристов в Анталью из Москвы занял десять часов вместо пяти

Перелет пассажиров рейса ZF 3003 авиакомпании AZUR air из Внуково в Анталью вместо пяти часов занял 10.

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По расписанию самолет должен был отправиться сегодня, 4 июля в 00:25, но был задержан до 02:10. Затем в пути лайнер изменил маршрут и приземлился в Тюмени.

Как пояснил порталу TourDom.ru представитель AZUR air, промежуточная посадка в аэропорту Рощино была совершена для дозаправки. Воздушному судну потребовалось больше топлива «из-за обхода временно закрытого воздушного пространства в ряде районов Московской области». Самолет вылетел из Тюмени в 07:56 по московскому времени (09:50 по местному), прибытие в Анталью ожидается в 12:20.

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