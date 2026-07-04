Суд наказал турфирму за задержку вылета самолета в Египет

Академический районный суд Екатеринбурга обязал туроператора выплатить туристу около 100 тыс. руб. за сокращение программы тура из-за задержки авиарейса.

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Как следует из материалов дела, истец в 2025 году купил путевку в Египет на трех человек продолжительностью 10 ночей и стоимостью 258,4 тыс. руб. В эту сумму входили перелет, проживание и трансфер. Рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 27 часов. Из-за этого отпуск фактически сократился на одни сутки. Туроператор выплатил 6,4 тыс.руб. за пропущенный день, но клиенту этого показалось мало и он подал иск.

В итоге с компании взыскали дополнительно 19,4 тыс. руб. компенсации, плюс 50 тыс. за отказ добровольно выполнить требования туриста. Более того, суд посчитал туроператора виновным в «нарушении сроков начала оказания услуг по авиаперевозке» и наказал его за это на 10 тыс. руб. Еще три таких же платежа турфирма должна перечислить за моральный вред, услуги юриста и в уплату штрафа.