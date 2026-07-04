Почему сотни туристов штурмуют вьетнамскую гору ради облачного базара

Живописная провинция Анзянг на юге Вьетнама обзавелась новой туристической «фишкой», которая привлекает все больше любителей необычных путешествий. Речь идет о так называемом «Облачном» рынке, расположившемся на вершине горы Кам.

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Как сообщает издание Vietnam News, это место дает возможность ощутить полное единение с природой: повседневная суета городской жизни здесь буквально растворяется в дрейфующих облаках и зелени лесистых пиков, окружающих возвышенность.

Гора Кам, возвышающаяся более чем на 700 метров над уровнем моря, является доминантой горной гряды Тхат-Шон, которую также называют Семью горами. Этот пик нередко именуют «крышей дельты Меконга» благодаря его исключительной высоте для данного региона. Круглый год здесь царит прохладный, приятный климат, что вкупе с фантастическими видами сделало гору популярным центром паломничества и экотуризма на юге Вьетнама. Сам рынок раскинулся прямо у озера Тхюи-Льем на вершине, и свое поэтичное название он полностью оправдывает в ранние утренние часы, когда склоны окутывает густой туман, превращая окрестности в белоснежное облачное море.

Особая магия этого места заключена во времени его работы. Торговля здесь начинается затемно, примерно в 4–5 утра, когда местные жители поднимают на вершину корзины, полные лесных овощей, сезонных фруктов, традиционных пирожных и других региональных деликатесов. Однако уже к 7–9 утра рынок полностью сворачивается, и продавцы расходятся. Эта мимолетность и создает ту самую сюрреалистическую картину: фигуры продавцов и покупателей то появляются, то исчезают в утренней дымке. В ассортименте можно найти продукты, отражающие колорит региона Тхат-Шон, включая сушеные бамбуковые побеги, пальмовый сахар и знаменитые хрустящие вьетнамские блинчики биньсео, которые подают с горными дикими овощами.

В последние годы это место стало настоящей меккой для молодежи, увлекающейся «охотой за облаками». Туристка из Хошимина Нгуен Тху Кук поделилась впечатлениями: «Рынок начинается на рассвете, и мы чувствуем себя так, будто идем по облакам. Здесь можно и делать покупки, и фотографироваться». Лучшее время для визита — с 5 до 7 утра, когда первые лучи солнца пробиваются сквозь клубящийся над вершиной туман. Самым живописным сезоном считается период с июля по сентябрь, когда облака особенно густые, а погода радует прохладой. Добраться до вершины можно как на мотоцикле или автомобиле по горным дорогам, так и на канатной дороге протяженностью около 3,5 километра, с высоты которой открывается панорама на озеро, статую Будды Майтрейи и пагоду Ван Линь.

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