Появились дешевые билеты в Таиланд

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене предложения перелетов в Таиланд из российской столицы. Их выставил на продажу китайский нацперевозчик Air China.

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Отправиться 27 июля на курортный остров Пхукет, обратно – через две недели, 10 августа, можно за 43,9 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багажа (здесь и далее приведены наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 21:00 3 июля. – Ред.).

На 2 тыс. дешевле обойдется перелет с 27 июля по 6 августа в Бангкок, откуда туристам удобно добираться для пляжного отдыха в Паттайю или Хуахин. Билеты, включая перевозку чемодана, стоят 41,6 тыс. руб.

В обоих вариантах маршрутов, как на Пхукет и в Бангкок, придется сделать пересадки в Пекине продолжительностью от 4 до 9 часов. Чтобы скоротать время при длительных стыковках, пассажиры могут воспользоваться безвизом и выйти из аэропорта в город.

Для сравнения, билеты на прямые рейсы «Аэрофлота» в те же даты обойдутся вдвое дороже. За перелет из Москвы на Пхукет и обратно нужно заплатить 85 тыс. руб. с учетом перевозки багажа, а в Бангкок – от 87 тыс.

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