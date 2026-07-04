Эксперт назвал главную ошибку российских туристов в Китае

Перед поездкой в Китай туристам из России стоит тщательно проверить не только визу и билеты, но и содержимое чемодана, поскольку местная таможня не принимает оправданий в стиле «я не знал». Об этом китаист Ксения Разова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

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По ее словам, россиянам часто кажется, что хорошее отношение к России на бытовом уровне поможет им на границе, однако это не работает. Таможенники смотрят не на симпатию, а на предметы в багаже, поэтому незнание правил не освобождает от ответственности.

В Китай запрещено ввозить оружие, боеприпасы, взрывчатку, фальшивые деньги, яды и наркотики. Под запрет также попадают печатные материалы, фото, фильмы и электронные носители, которые признаются вредными для политических, экономических, культурных или моральных интересов страны.

Особое внимание стоит уделить продуктам питания и подаркам. В список запрещенных к ввозу входят фрукты, часть овощей, мясо, свежее молоко, сыр, масло, яйца и другие животные продукты. Семена, зерновые и бобы допускаются только при наличии карантинного разрешения, поэтому любые специи и выпечку с растительными семенами лучше заранее перепроверить, предупредил эксперт.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с НСН рассказал, что у российских туристов существенно вырос спрос на экскурсионных туризм в Китай.