В Тунис из России поедут еще два туроператора

С середины июля прямые рейсы из России в Тунис будет выполнять египетская авиакомпания Pyramides Airlines.

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Полетная программа из Москвы в Монастир с частотой пять раз в неделю должна начаться с 15-го числа, из Санкт-Петербурга – днем ранее, дважды в неделю. На маршрутах задействован лайнер Airbus A321 емкостью 220 кресел, все экономкласса.

Блоки мест на борту взяли туроператоры Pegas Touristik и Библио-Глобус. Турпакеты на базе указанной перевозки уже выставлены на продажу в системах бронирования. Стоимость шестидневного отдыха с отправлением из Москвы начинается от 52 тыс. руб. на человека при двухместном размещении, с вылетами из Санкт-Петербурга – от 51 тыс.

По данным портала FrequentFlyers, у Pyramides Airlines на сегодня только один самолет. Впрочем, как пояснил TourDom.ru эксперт в области авиации знакомый с ситуацией, у авиакомпании есть возможность оперативно пополнить парк дополнительными бортами, поэтому проблем с резервированием воздушных судов возникнуть не должно. По его данным, разрешение на полетные программы от российских авиавластей получено. Что касается прямых маршрутов в Тунис без промежуточной посадки в аэропорту Египта, то перевозчик будет пользоваться пятой свободой воздуха, о чем у нее также достигнута договоренность с тунисской стороной.

Напомним, из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир выполняются рейсы авиакомпании Nouvelair. Частота из обоих городов – дважды в неделю на лайнере Airbus A320. Появление дополнительной перевозки приведет к усилению конкуренции на направлении. Впрочем, по мнению Хатема Амами, президента туроператора Xpress Travel (ООО «Гранд Экспресс» и ООО «Экспресс Турc». – Ред.), основного держателя мест на бортах Nouvelair, у обеих полетных программ есть все шансы на успешную загрузку.

«Число рейсов в Тунис в десятки раз меньше, чем в Турцию или Египет. При этом, формат отдыха на тунисских курортах такой же, как на турецких или египетских – система “все включено”, акцент на семьи с детьми и т.д. Поэтому спрос на туры обеспечен. Кроме того, российским туристам сейчас гораздо сложнее ездить в средиземноморские страны Европы – на Кипр, в Грецию, Испанию, также составляющие конкуренцию Тунису», – привел он аргументы порталу TourDom.ru.