«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай

«Аэрофлот» с 24 июля возобновит собственные регулярные рейсы из Краснодара в Дубай, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубай (DXB), а затем в авиагавань Аль-Мактум (DWC).

В расписании запланировано четыре рейса в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Перевозчик поставит на этот маршрут лайнеры Boeing 737 с местами эконом- и бизнес-класса.

Как сообщалось ранее, рейсы «Аэрофлота» в ОАЭ возобновились 1 июня после 3-месячного перерыва, связанной с вооруженным конфликтом в Персидском заливе. Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в сутки из Москвы в Дубай.

Ранее генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что перевозчик изучает возможность возобновления полетов в ОАЭ к началу зимнего сезона. По его словам, сейчас направление находится в фазе традиционного сезонного спада, поэтому возвращение рейсов летом не рассматривается. Авиакомпания подождет, когда спрос на поездки в ОАЭ вырастет.