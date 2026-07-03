Теперь и в ЮАР: в каких странах нужна цифровая карта прибытия

Все больше стран требуют, чтобы у туристов была заранее оформленная анкета онлайн или электронная декларация для въезда. На днях подобное новшество появилось в ЮАР по инициативе местных налоговиков. Посмотрели на некоторые популярные направления, где необходимо заполнять различные онлайн-документы для турпоездки.

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ЮАР сегодня: отчитаться перед таможней

В ЮАР с 1 июля требуют от всех пересекающих границу заполнить таможенную онлайн-декларацию на сайте налоговой службы SARS в течение суток перед прибытием и выездом. На границе также есть терминалы самообслуживания, если не удалось оформить документ заранее. В нем указываются данные паспорта, маршрут, контакты, сопровождающие лица. Обычные личные вещи декларировать не нужно. Власти разрешают беспошлинно ввозить чуть более 6 тыс. долларов, а дорогими считаются предметы стоимостью свыше 300 долларов. За детей форму заполняют родители. Россиянам виза для посещения ЮАР не нужна.

Вьетнам в июле: где предъявляют декларацию

Власти Вьетнама обязали иностранцев за 72 часа оформлять электронную декларацию на сайте иммиграционного управления: новшество уже ввели в аэропортах Хошимина и Фукуока, ожидается распространение такой практики и на другие пункты пропуска. На первых порах на погранконтроле к отсутствию документа относились лояльно и пропускали туристов. Нововведение касается и наших соотечественников, имеющих возможность безвиза до 45 дней.

Поездка в Таиланд: TDAC обязателен

Для въезда в Таиланд любым видом транспорта надо заполнить цифровую карту TDAC о сроках визита на сайте иммиграционной службы за 1–3 дня до пересечения границы. В аэропорту Пхукета, в частности, есть специальные терминалы для тех, кто не смог сделать это заранее. Однако, у пассажиров могут возникнуть проблемы при посадке в самолет без подтверждения регистрации. Таиланд для россиян – безвизовая страна.

Бали 2026: QR-код спросят на таможне

В Индонезии действует единая декларация миграционного, таможенного и карантинного контроля. Требуется предоставить личную информацию и подробности о визите. В аэропорту Бали также есть терминалы, чтобы зарегистрироваться в системе. Подтверждающий QR-код предъявляют на таможенном посту. Для поездки в Индонезию требуется турвиза, ее приобретают по прилете или онлайн за 500 тыс. индонезийских рупий (2,2 тыс. руб.).

Карта прибытия в Китай: ничего сложного

Туристам нужно заблаговременно заполнить анкету для посещения Китая: форма находится на платформе госуслуг управления по иммиграции КНР. Кроме паспортных данных запрашивается маршрут и цели визита, сроки и адрес пребывания. После одобрения система выдает QR-код. Китай в одностороннем порядке ввел безвиз на 30 дней до конца 2027 года.

Лангкави: отдых в Малайзии

Иммиграционная служба Малайзии также требует заполнения цифровой карты MDAC. Сделать это можно в течение 3 дней до прибытия, в ряде аэропортов для регистрации установлены компьютеры. Однако подтверждающий документ иногда спрашивают при регистрации на рейс до Куала-Лумпура или того же курортного острова Лангкави. Въезд – безвизовый.

Боракай: как попасть на тропический остров

Для поездки на Боракай и другие острова на Филиппинах за 1–3 дня регистрируются на сайте электронной системы eTravel и отвечают на большой перечень вопросов. При этом туристам надо не забыть вновь подтвердить данные перед тем, как покинуть страну. На паромном причале, откуда гостей доставляют на популярный курорт, еще раз просят указать даты пребывания и отель по брони. Для россиян виза до месяца отдыха не требуется.

Туры в Индию: что надо знать

В Индии также заранее желают получать информацию об иностранцах. Форма e‑arrival card находится на сайте иммиграционного бюро, ее заполнение возможно за четверо суток до начала тура в Гоа или другие регионы. С начала года для граждан РФ отменен сбор за выдачу визы онлайн.