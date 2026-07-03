Российские туристы раскупают билеты на чемпионат мира по футболу за 1,2 млн рублей

Некоторые российские туристы не прочь посетить решающие матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в эти дни в США, Мексике и Канаде. Об интересе клиентов к событию редакции TourDom.ru рассказали в PAC GROUP:

© Соцсети ЧМ-2026

«На прошлой неделе выставили в продажу билеты на матчи решающих стадий. Уже 14 продали, стоимость в среднем от 10 до 16 тыс. долларов – чем ближе к финалу, тем выше».

Решиться на поездку сейчас смогут только обладатели виз – в США, где пройдет большая часть оставшихся поединков, послаблений на время ЧМ нет, в Канаде – тоже. А в Мексике, где россиянам нужно лишь электронное приглашение, осталось сыграть только одну встречу 1/8.

Тем, кто решится лететь на финал, самый доступный вариант перелета предлагается через Ташкент рейсами Uzbekistan Airways – 66,9 тыс с багажом и чуть менее 19 часов в пути, 2 из них в аэропорту на пересадке. Билеты доступны хоть 17, хоть 18 июля. Сам финал будет сыгран 19-го.

Через Абу-Даби с Etihad Airways выйдет дороже, но в масштабах расстояния не сильно – 81,1 тыс. и почти сутки в дороге. Дороже и быстрее всего с Turkish Airlines – 135 тыс., но стыковка в Стамбуле очень короткая.

Самый доступный round trip также обнаружен у Uzbekistan Airways 127,5 тыс. с вылетами 18–21 июля. На обратном пути придется потратить на 7 часов больше. Дороже, но незначительно с Qatar Airways через Доху – за 133 тыс. У Etihad Airways есть round trip за 129 тыс. У Turkish Airlines – 167,7 тыс.