В Анталью приезжает все меньше иностранных туристов

Анталья за 6 месяцев 2026-го приняла 5,57 млн иностранных туристов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия сохранила статус крупнейшего въездного рынка для турецкого курорта, следует из статистики аэропорта.

За полгода в Анталью прибыли 1,28 млн туристов из России. Следом идут Германия с 1,18 млн путешественников, Великобритания – 575,9 тыс., Польша – 413,4 тыс. В число крупнейших рынков также вошли Нидерланды, Украина и Казахстан, откуда приехали 183,8 тыс., 150,9 тыс. и 132,2 тыс. туристов соответственно.

Самым загруженным месяцем с начала года стал июнь. За этот период аэропорт Антальи обслужил 2,06 млн иностранных пассажиров.

Несмотря на сокращение турпотока, представители туристической отрасли региона рассчитывают, что он восстановится в июле, августе и сентябре, когда традиционно приходится пик бронирований. По их оценке, широкая гостиничная база, удобная транспортная доступность и высокая узнаваемость курорта могут помочь Анталье достичь целевого показателя в 18 млн иностранных туристов по итогам 2026 года.