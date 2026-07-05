Туроператор Fun&Sun разъяснил случаи переселения туристов в Турции

Накануне этих выходных в редакцию TourDom.ru поступило несколько сообщений от турагентов, клиенты которых, отправившиеся в Турцию по турам туроператора Fun&Sun, столкнулись со сложностями при размещении в отелях. Упоминаются, в частности, случаи на курортах Белек и Олудениз, когда туристам не предоставляли сразу при заезде забронированные номера. Как пишут представители туррозницы, туроператор предлагал альтернативные варианты размещения, но они не всегда устраивали отдыхающих.
Мы передали сообщения турагентов туроператору. Там взяли паузу для расследования всех обстоятельств, а затем прокомментировали ситуацию. Как пояснили порталу TourDom.ru в пресс-службе компании, каждый случай овербукинга взят на контроль и не останется без внимания. Отметили, что идут туристам навстречу даже когда на поверку проблема порой оказывается преувеличенной, а требования – завышенными.
«Случаи замен гостиниц на альтернативные, более низкой категории не подтвердились. Напротив, стараемся подбирать варианты, которые выше уровнем изначально забронированных. К каждой ситуации подходим индивидуально и находим для туристов оптимальные решения», – подчеркнули в пресс-службе.
В Fun&Sun напомнили, что овербукинг в отелях Турции случается практически в каждом летнем сезоне, в период повышенного спроса полностью исключить неподтверждение номеров вряд ли возможно. И отметили: подобные случаи у туроператора не массовые:
«За время после серьезного технического сбоя 19 июня, несмотря на объективные сложности, мы отправили на турецкие курорты 264 тыс. туристов. У абсолютного большинства из них отдых прошел штатно».
В Fun&Sun также рассказали, как продвигается работа по окончательному восстановлению всех сервисов. В частности, для турагентов вновь открыта возможность формировать и выгружать документы по поездке непосредственно из личного кабинета. Теперь туристы снова смогут отправляться в аэропорт с основными документами, сформированными по своей заявке.