Туроператор Fun&Sun разъяснил случаи переселения туристов в Турции

Накануне этих выходных в редакцию TourDom.ru поступило несколько сообщений от турагентов, клиенты которых, отправившиеся в Турцию по турам туроператора Fun&Sun, столкнулись со сложностями при размещении в отелях. Упоминаются, в частности, случаи на курортах Белек и Олудениз, когда туристам не предоставляли сразу при заезде забронированные номера. Как пишут представители туррозницы, туроператор предлагал альтернативные варианты размещения, но они не всегда устраивали отдыхающих.

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Мы передали сообщения турагентов туроператору. Там взяли паузу для расследования всех обстоятельств, а затем прокомментировали ситуацию. Как пояснили порталу TourDom.ru в пресс-службе компании, каждый случай овербукинга взят на контроль и не останется без внимания. Отметили, что идут туристам навстречу даже когда на поверку проблема порой оказывается преувеличенной, а требования – завышенными.

«Случаи замен гостиниц на альтернативные, более низкой категории не подтвердились. Напротив, стараемся подбирать варианты, которые выше уровнем изначально забронированных. К каждой ситуации подходим индивидуально и находим для туристов оптимальные решения», – подчеркнули в пресс-службе.

В Fun&Sun напомнили, что овербукинг в отелях Турции случается практически в каждом летнем сезоне, в период повышенного спроса полностью исключить неподтверждение номеров вряд ли возможно. И отметили: подобные случаи у туроператора не массовые:

«За время после серьезного технического сбоя 19 июня, несмотря на объективные сложности, мы отправили на турецкие курорты 264 тыс. туристов. У абсолютного большинства из них отдых прошел штатно».

В Fun&Sun также рассказали, как продвигается работа по окончательному восстановлению всех сервисов. В частности, для турагентов вновь открыта возможность формировать и выгружать документы по поездке непосредственно из личного кабинета. Теперь туристы снова смогут отправляться в аэропорт с основными документами, сформированными по своей заявке.