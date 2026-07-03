Туристы вылетают из Москвы в Бодрум и Анталью с большими задержками

В аэропорту Внуково серьезно сбоит расписание вылетов Turkish Airlines. Три рейса на средиземноморские курорты, которые должны были отправиться ночью или ранним утром, перенесены на 8 и более часов.

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Самая значительная задержка у TK 3166 в Бодрум, он вылетит почти на 12 часов позже графика, в 14:30 вместо 02:55. На это же время отложен с 04:00 и TK 3123.

А TK 3007 в Анталью отправился в 12:25, тогда как должен был в 03:45, почти девятью часами ранее.

Судя по онлайн-табло аэропорта, сбои в расписании объясняются поздним прилетом во Внуково самолетов из Турции. Ночной рейс TK 3006 из Антальи прибыл только в 10:50. А TK 3122 из Бодрума ожидается 15:50 вместо 02:55, соответственно, не исключен очередной перенос и рейса TK 3123 в обратном направлении, который намечен на 14:30.

Портал TourDom.ru направил запрос в Turkish Airlines с просьбой пояснить причины задержек рейсов из Турции, вызвавших последующие сбои в расписании.

На горячей линии Внуково нашему корреспонденту сообщили, что пассажиры, ожидающие вылетов, могут получить бесплатное питание в кафе на территории аэропорта, предъявив посадочные талоны с отметкой авиакомпании о задержке.