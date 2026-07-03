«Аэрофлот» будет перевозить пассажиров по единому билету с «Белавиа»

«Аэрофлот» начал продажу билетов по интерлайн-соглашению с «Белавиа», которое позволяет пассажирам совершать перелеты по единому билету через Минск в разные страны мира. Об этом сообщили в пресс-службе российского перевозчика.

Такая возможность появилась на маршрутах в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши с пересадкой в Минске. Программу между Москвой и Минском берет на себя «Аэрофлот», а дальше свою часть работы выполняет «Белавиа».

Соглашение также распространяется на пассажиров, которые летят из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург с последующими стыковками на рейсах «Аэрофлота». В обратном направлении перевозку обеспечивают обе авиакомпании по аналогичной схеме.

Пассажирам доступны тарифы с багажом и без него. Для направлений в Туркменистан предусмотрены только билеты с багажом.

Регистрация на рейсы будет сквозной. Чемоданы можно оформить до конечного пункта назначения, а посадочные талоны получить сразу на все сегменты маршрута. При этом онлайн-регистрация и бронирование дополнительных услуг через интернет недоступны.