Главная достопримечательность знаменитого острова напомнила блогеру о пельменях

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил главную достопримечательность острова Мадейра в Португалии — лавровый лес, и признался, что он напомнил ему о пельменях. Видео из путешествия по этой части европейской страны доступно на его YouTube-канале.

«Тут [растет] огромный лавр. Именно отсюда начинается вкусная кастрюлька с пельменями. Здесь — мадейрское высокогорье и лавровые леса. Еще перчик здесь должен расти. И сметанка. Обязательно», — поиронизировал блогер.

Он добавил, что многие туристы, посещающие лавровый лес, отрывают листья на память, из-за чего деревья огородили специальными заборами.

Ранее Варламов вспомнил, как рассказал европейцу о гречке с молоком и столкнулся с его непониманием. По словам блогера, его приятель был убежден, что это популярное в России блюдо ему не понравится.