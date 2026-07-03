Пассажиры круизного лайнера не добрались до Аляски

Более 120 человек на борту круизного лайнера «Ruby Princess» заболели во время рейса к берегам Аляски. У них подозревают норовирус. Судно прибыло в Сан-Франциско, где началась полная дезинфекция, сообщает The Guardian.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы инфекции выявили примерно у 100 пассажиров и 23 членов экипажа. Всего на борту находились 4,1 тыс. человек.

После прибытия в Сан-Франциско заболевших изолировали, а на судне начали санитарную обработку всех помещений, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Лайнер вышел из Сан-Франциско 12 июня и следовал по маршруту через Аляску и Канаду. Вернуться в порт он должен был 2 июля. Более чем через две недели после начала круиза Центр по контролю и профилактике заболеваний получил уведомление о вспышке на борту.

Компания Princess Cruises пока не прокомментировала причины произошедшего. Специалисты отмечают, что круизные лайнеры остаются зоной повышенного риска для передачи подобных инфекций из-за большого числа людей, проживающих в ограниченном пространстве. Представители органов здравоохранения рекомендовали тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета и перед приемом пищи, чтобы снизить вероятность заражения.