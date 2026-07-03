Российским туристам на Хайнане рекомендовали не купаться в море

Около 20 тысяч туристов из России находятся на китайском острове Хайнань, где ожидается тайфун. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР рекомендовали туристам не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии.

В ассоциации также рассказали, что паромные перевозки через пролив Цюнчжоу, связывающий остров с материком, были приостановлены ночью. Это так же касается скоростных поездов. Ожидается, что приостановка продлится от одного до двух дней и будет зависеть от погодных условий.

Тайфун может вызвать задержки прилетов и вылетов туристов на остров и с него, предупредили в АТОР. О новом времени вылета пассажиров уведомят по контактам, указанным при бронировании.

Сезон тайфунов на Хайнане длится с мая по октябрь. В июле остров ожидает первый в этом году крупный тропический шторм «Майсак» (Maysak), из-за которого временно ограничено судоходство, закрыты пляжи и приостановлено железнодорожное сообщение. По данным китайской метеорологической службы, тайфун в среду выйдет на восточную часть Хайнаня, а затем пройдет по восточной части провинции Гуандун.