«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Дели

«Уральские авиалинии» с 27 октября откроют прямые рейсы из Екатеринбурга в Дели. Программа будет выполняться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Перелеты запланированы по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов.

В период новогодних праздников авиакомпания запустит дополнительные рейсы. Они назначены на 31 декабря и 2 января, чтобы пассажиры могли отправиться в Индию во время каникул.

На маршруте заявлен Airbus A319. Билеты уже в продаже. Стоимость кресла в одну сторону начинается от 32 500 руб., перелет туда и обратно – от 72 100 руб.

О планах расширения авиасообщения между Россией и Индией ранее сообщил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, сейчас на этом направлении летают только две российские авиакомпании, которые в основном перевозят российских туристов. Они выполняют 13–14 рейсов в неделю. Такого количества недостаточно для роста туристического потока, поэтому стоит задача привлечь к полетам индийских авиаперевозчиков.