«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из России в Санью

Из-за приближающегося тайфуна Maysak авиакомпания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов из Москвы, Владивостока и Казани в Санью и обратно на 3 и 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перенос времени вылета коснется рейсов SU224 Москва - Санья, SU856 Владивосток - Санья и SU862 Казань - Санья 3 июля, а также рейсов SU225 Санья - Москва, SU861 Санья - Санкт-Петербург и SU851 Санья - Хабаровск 4 июля.

О новом времени вылета пассажиры будут проинформированы по контактам, указанным при бронировании. Авиакомпания просит пассажиров следить за уведомлениями на электронную почту и телефон, которые были оставлены при покупке билета.

Тем пассажирам, которые прибудут в аэропорт к первоначально запланированному времени, будет предоставлено обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам РФ, уточнили в авиакомпании.