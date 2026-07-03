Россиянка посоветовала брать на пляж Турции и Египта семь вещей

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции и Египту, назвала семь вещей, которые сделают отдых на местных пляжах более комфортным. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор материала посоветовала россиянам брать с собой на пляж большие прищепки. Они зафиксируют полотенце на шезлонге в ветреную погоду. А если во время плаванья с маской захочется пофотографировать рыб, то стоит взять прозрачный чехол для телефона.

«Если вы плохо переносите жару, почитайте про охлаждающие спреи. Моя жизнь разделилась на "до" и "после", когда я такой попробовала! Наносишь — и будто мгновенно переносишься с пляжа в комнату с кондиционером», — добавила путешественница.

Также для избавления от жары Коновалова рекомендует класть в поездку увлажнитель для лица: он распыляет воду на коже, и она увлажняется эффективнее, чем после купания. Также неплохо помогает мини-вентилятор, который можно повесить на шею. Еще одной необходимой вещью для пляжного отдыха девушка назвала электролиты — они спасают от чрезмерного обезвоживания.

«Крем с SPF-50 на все тело, отдельный крем для лица — обязательно. Дополнительно можно использовать проявитель загара, чтобы получить красивый оттенок. Конечно, у меня с собой всегда есть Пантенол на случай ожогов и увлажняющий крем для тела, чтобы помочь коже восстановиться», — заключила блогерша.

Ранее Коновалова отметила, что отели в Турции и Египте, у которых хорошая звукоизоляция в номерах, можно буквально пересчитать по пальцам. Она рекомендовала россиянам брать с собой беруши.