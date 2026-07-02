Туристы получат бесплатный интернет на борту при полетах в Китай

Авиакомпания China Eastern Airlines и ее дочерний перевозчик Shanghai Airlines вводят полностью бесплатный Wi-Fi на борту всех своих широкофюзеляжных лайнеров с 3 июля. Услугой смогут воспользоваться пассажиры как внутренних, так и международных рейсов, включая перелеты в Россию.

Нововведение распространяется на всех путешественников, однако класс обслуживания повлияет на качество интернета. Клиентам в первом и бизнес-классе будет предоставлен тариф с высокой скоростью передачи данных, позволяющий в том числе смотреть потоковое видео. Эконом и премиум-эконом получат доступ к базовому стандартному пакету трафика, то есть возможность общаться в мессенджере, проверять электронную почту и получать информацию с сайтов.

Отметим, на всех рейсах в РФ задействованы исключительно широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Airbus A330, поэтому каждый пассажир получит бесплатный доступ к Wi-Fi. Перевозчик летает из Москвы в Шанхай, Пекин и Сиань, а также из Санкт-Петербурга и Казани в Шанхай.

Авиакомпания впервые протестировала спутниковый Wi-Fi еще в 2014 году. А в 2025-м сделала его бесплатным для экономкласса на внутренних рейсах, превратив премиальную услугу в базовый стандарт.

Доступ в сеть на борту предлагают почти все крупнейшие авиакомпании Китая, однако у большинства из них условия жестче, чем у China Eastern. Как правило, для экономкласса действуют квоты или ограничения по скорости.